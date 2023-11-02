Gençlere Evlilik Desteği 4 İlde Başlayacak! İşte O İller

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Zehranur Aydemir ile birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığına sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Usta, "Teklifin merkezinde; bizi biz yapan, kutsal saydığımız ailenin korunması yatmaktadır." dedi.

Aile kavramının içini boşaltmak için küresel bir kampanyanın olduğunu dile getiren Usta, bu kampanyaların özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını; her geçen gün dozu daha da artan bir tehdide dönüştüğünü söyledi.

Bilinç altına sinsice döşenen bu taşların, gençlerin aile kurmasına ve aileyi yaşatmasına yönelik çabalarını zorlu bir mücadele alanına çektiğini kaydeden Usta, "Biz, bu kutsalımızı korumak ve aile müessesinin sağlam temeller üzerinde kurulması ve devamını sağlamak için her türlü maddi ve manevi tedbirleri almakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçladıklarını söyleyen Usta, "Ülkemizin ürettiği doğal gaz, petrol ve maden gelirlerinden ayrılacak kaynakla, Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması önemli bir adım olacaktır. Aileyi güçlendirecek farklı projelerin de sisteme katılmasıyla kapsam daha da genişleyecektir." ifadelerini kullandı.

"Kazan kazan" formülünden bahsettiklerini aktaran Usta, petrol, doğal gaz ve maden üretiminden elde edilen gelir arttıkça gençlere verilecek olan katkının da artacağını dile getirdi.

Verilecek desteklerle aile yapısını güçlendirerek, ailenin temellerini daha da sağlamlaştırıp geleceğe güvenle bakacaklarını kaydeden Usta, "Bu sadece bugünün değil, geleceğimizin garantisi olan çok kıymetli, önemli bir tekliftir." dedi.

Küresel bir ekonomik dar boğazdan geçildiğine işaret eden Usta, bu somut gerçeklere karşın devletin doğalgaz, petrol ve maden üretiminden alacağının belli bir bölümünden gençler lehine vazgeçtiğini söyledi.

Usta, "İnanıyoruz ki maddi olan her şey ikame edilebilir ama ailenin yerine hiçbir şey konulamaz." dedi.