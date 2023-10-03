Gençlik ve Spor Bakanlığı Bin 453 Yurt Yönetim Personeli Alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bin 453 Yurt Yönetim Personeli Alacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı yapacak.

Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda, “Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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# gençlik ve spor bakanlığı
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