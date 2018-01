General Electric'in geçen senenin dördüncü çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşüşle 31,4 milyar dolara geriledi

ABD'li enerji devi General Electric'in 2017'nin dördüncü çeyreğinde gelirinin azaldığı bildirildi.

General Electric'ten yapılan açıklamada, şirketin geçen senenin dördüncü çeyreğindeki gelirinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,1 düşüşle 31,4 milyar dolara gerilediği belirtildi. Firma, 2016'nın ekim-aralık döneminde 33,1 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Şirket, 2016'nın son çeyreğinde 3,49 milyar dolar net kar elde ederken, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ise 9,83 milyar dolar zarar etti.

Ayrıca, firma, 2016'nın ekim-aralık döneminde hisse başına 0,39 kar açıklarken, geçen yılın aynı döneminde ise hisse başına 1,13 zarar ettiğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen General Electric Üst Yöneticisi John Flannery, ABD elektrik piyasasındaki zorluklara dikkati çekerek, şirketin operasyon yönetimi, sermaye dağılımı ve maliyet düşürme gibi alanlarda bu yıl ilerleme kaydetmeye odaklandığını belirtti.

General Electric'in olumsuz gelen bilanço verilerinin ardından New York borsasında işlem gören hisseleri düşüş gösterdi.

Şirketin hisse başına değeri bugün 17 dolardan açılırken, gün içinde yüzde 4,4 düşüşle 16,25 dolara kadar geriledi.



Baker Hughes'un da geliri azaldı

General Electric'in geçen sene satın aldığı ve dünyanın en büyük üçüncü petrol sahası hizmetleri şirketi olan Baker Hughes, 2017'nin dördüncü çeyreğinde zarar ettiğini ve gelirinin yıldan yıla azaldığını duyurdu.

Baker Hughes'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen senenin dördüncü çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,7 azalarak 5,76 milyar dolara geriledi. Firma, 2016'nın son çeyreğinde 5,92 milyar dolar gelir elde etmişti.

Ayrıca, şirket, geçen yılın ekim-aralık döneminde de 29 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Baker Hughes'un olumsuz gelen bilanço verilerinin ardından New York borsasında işlem gören hisseleri düşüş gösterdi.

Şirketin hisse başına değeri bugün 35,96 dolardan açılırken, gün içinde yüzde 7,8 düşüşle 33,16 dolara kadar geriledi.

Geçen senenin temmuz ayı başında tamamlanan anlaşma kapsamında General Electric, Baker Hughes hissedarlarına toplam 7,4 milyar dolar ödemişti.