Geri ödemeler 3 katına ulaştı! İşte 750 bin TL 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları
Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü konut kredilerinde… 750 bin TL’lik 120 ay vadeli kredi için bankaların sunduğu oranlar, toplam geri ödemede yüz binlerce liralık fark yaratıyor. İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları..
Gayrimenkul yatırımı yapmak veya kendi evine sahip olmak isteyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor.
Finans kuruluşları, 120 ay (10 yıl) vadeli 750.000 TL konut kredisi için geçerli olan güncel ödeme tablolarını kamuoyuyla paylaştı.
Piyasadaki faiz oranları yüzde 2,55 ile yüzde 3,00 bandında seyrederken, oluşacak aylık taksitler de bu oranlara göre şekilleniyor.
İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları..
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 23.650 TL
Toplam Ödeme: 2.838.000 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 23.200 TL
Toplam Ödeme: 2.784.000 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 22.550 TL
Toplam Ödeme: 2.706.000 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 26.000 TL
Toplam Ödeme: 3.120.000 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 25.400 TL
Toplam Ödeme: 3.048.000 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 26.600 TL
Toplam Ödeme: 3.192.000 TL
Akbank
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 27.200 TL
Toplam Ödeme: 3.264.000 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 27.800 TL
Toplam Ödeme: 3.336.000 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,18
Aylık Taksit: 26.900 TL
Toplam Ödeme: 3.228.000 TL
ING
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 28.300 TL
Toplam Ödeme: 3.396.000 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,22
Aylık Taksit: 27.400 TL
Toplam Ödeme: 3.288.000 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %3,28
Aylık Taksit: 28.000 TL
Toplam Ödeme: 3.360.000 TL