Günümüzde nerdeyse herkesin banka hesabı bulunuyor. Yani bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
10 yıl geriye dönük tüm banka hesaplarında alınan hesap işletim ücretlerini geri alabileceksiniz.
Tüketici Sorunları Derneği, 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yargıya taşımıştı.
Tüketici Sorunları Derneği devreye girerek 4 yıl süren hukuki mücadele sonunda vatandaşın bu mağduriyetine çözüm oldu.
Peki bu bu ücretleri nasıl geri alabiliriz?
ulusal.com.tr
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