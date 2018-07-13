Banka hesap işletim ücretlerini 10 yıl geriye dönük alabileceksiniz. Vatandaştan kesilen bu ücretin geri alınması için yasal süreç başlatan, Tüketici Sorunları Derneği olumlu sonuç aldı. Dernek Başkanı Başkanı Deniz Öner, ücretlerin dekont ile birlikte geri iade edileceğini söyledi.

Günümüzde nerdeyse herkesin banka hesabı bulunuyor. Yani bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.10 yıl geriye dönük tüm banka hesaplarında alınan hesap işletim ücretlerini geri alabileceksiniz.Tüketici Sorunları Derneği, 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yargıya taşımıştı.Tüketici Sorunları Derneği devreye girerek 4 yıl süren hukuki mücadele sonunda vatandaşın bu mağduriyetine çözüm oldu.Peki bu bu ücretleri nasıl geri alabiliriz?