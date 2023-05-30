Gersan'dan (GEREL) dev anlaşma
Mayıs ayı halka arzlarda hızlı geçerken, şirketlerden anlaşma haberleri de peş peşe geliyor. Gersan'dan (GEREL) yeni İş İlişkisi olarak 150 milyon USD’yi bulacak Almanya’da yerleşik bir firma ile alıcı münhasırlık sözleşmesi imzaladığını kamuyla paylaştı.
Firma ile ile Almanya'da yerleşik Advercharge GmbH firması arasında Gersan'nın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Sistemleri" ürünlerinin satılmasına yönelik olarak "Alıcı Münhasırlık Sözleşmesi" imzalandığını duyurdu.
Sözleşmenin geçerlilik süresi 2 yıl olup, bu süre içerisinde yaklaşık bütçesi 150 milyon USD’yi bulan teslimat yapılması öngörülüyor. Yapılan anlaşmanın ciroya olumlu katkı beklendiği ifade edildi.
Duyuruda şunlar kaydedildi:
- Şirketimiz ile Almanya'da yerleşik Advercharge GmbH firması arasında Gersan'nın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Sistemleri" ürünlerinin satılmasına yönelik olarak "Alıcı Münhasırlık Sözleşmesi" 30.05.2023 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme geçerlilik süresi içerisinde yapılacak teslimatların yaklaşık bütçesi 150.000.000 USD'dir. Sözleşmenin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren iki yıldır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL) PERFORMANSI BUGÜN (30.05.2023) NASIL?
• BIST100 bugün (30.05.2023) 11:27 itibariyle 4.916,13 seviyesinde %3,09 yükselişle seyrediyor.
• GEREL hissesi ise 18,72 TL ‘den ve % 9,99 oranında tavan yükselişle seyretmekte.