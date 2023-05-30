Gersan'dan (GEREL) dev anlaşma

Duyuruda şunlar kaydedildi:

- Şirketimiz ile Almanya'da yerleşik Advercharge GmbH firması arasında Gersan'nın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Sistemleri" ürünlerinin satılmasına yönelik olarak "Alıcı Münhasırlık Sözleşmesi" 30.05.2023 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme geçerlilik süresi içerisinde yapılacak teslimatların yaklaşık bütçesi 150.000.000 USD'dir. Sözleşmenin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren iki yıldır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.