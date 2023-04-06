GESAN hissesi olanlar bu habere çok sevinecek

Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. KAP'a yaptığı açıklamada sermaye artırımı sonrası payları yatırımcılarının hesaplarına aktardığını duyurdu.

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GESAN hissesi olanlar bu habere çok sevinecek - Resim: 1 1 8

Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.’den bugün KAP’a yapılan açıklamada yüzde 300 sermaye artırımı yapıldıktan sonra payların yatırımcılara dağıtılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GESAN hissesi olanlar bu habere çok sevinecek - Resim: 2 2 8

GESAN KAP AÇIKLAMASI

GESAN, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.'nin 04.04.2023  tarihinde başayan % 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 06.04.2023 tarihinde alacak kaydedilmiştir.” ifade edildi.

GESAN hissesi olanlar bu habere çok sevinecek - Resim: 3 3 8

GESAN'dan haberler bitmek bilmiyor, geçtiğimiz günlerde yeni iş anlaşması ile yatırımcısının yüzünü güldürürken bugünde yatırımcısına verdiği bedelsiz sermaye artırımı payları ile yüzleri güldürmekte.

GESAN hissesi olanlar bu habere çok sevinecek - Resim: 4 4 8

''GESAN’dan  52,7 milyon TL’lik Mega İhale Vangölü Elektrik Santrali İhalesi İşi '' ile yatırımcının oldukça sevindiği haberin arkasını bedelsiz payların yatırımcısına dağıttığı haberi ile gündemdedir.