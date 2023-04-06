GESAN hissesi olanlar bu habere çok sevinecek
Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. KAP'a yaptığı açıklamada sermaye artırımı sonrası payları yatırımcılarının hesaplarına aktardığını duyurdu.
Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.’den bugün KAP’a yapılan açıklamada yüzde 300 sermaye artırımı yapıldıktan sonra payların yatırımcılara dağıtılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
GESAN KAP AÇIKLAMASI
GESAN, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.'nin 04.04.2023 tarihinde başayan % 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 06.04.2023 tarihinde alacak kaydedilmiştir.” ifade edildi.
GESAN'dan haberler bitmek bilmiyor, geçtiğimiz günlerde yeni iş anlaşması ile yatırımcısının yüzünü güldürürken bugünde yatırımcısına verdiği bedelsiz sermaye artırımı payları ile yüzleri güldürmekte.
''GESAN’dan 52,7 milyon TL’lik Mega İhale Vangölü Elektrik Santrali İhalesi İşi '' ile yatırımcının oldukça sevindiği haberin arkasını bedelsiz payların yatırımcısına dağıttığı haberi ile gündemdedir.