GESAN'dan 408 milyon liralık rekor anlaşma
Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GESAN) yeni bir rekor iş anlaşmasına imza attığını duyurdu.. Borsanın gözde enerji şirketlerinden olan Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GESAN) dev bir iş anlaşmasına imza attı.
GESAN ile AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. iştiraki arasında yapılan GES anlaşmasında vergiler hariç sözleşme bedeli 24 milyon 72 bin 400 dolar olarak duyurdu. Güncel kur ile şirketin kazanacağı tutar TL bazında 408 milyon 990 bin 920 TL olacağını açıkladı.
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ (GESAN) KAP AÇIKLAMASI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği duyuruda; ''Şirketimiz, AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. iştiraki AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ile ‘'AKSA GÖYNÜK TERMİK SANTRALİ YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) ANAHTAR TESLİM MÜTEAHHİTLİK İŞİ'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç toplam 21.072.400, -USD'dir. (Yirmibirmilyonyetmişikibindörtyüz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 408.990.920, -TL) Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'' açıklamalarında bulundu.
GESAN FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket faaliyetleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor:
- Girişim Elektrik Sanayi olarak elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kontrolü aşamalarının tamamında hem anahtar teslim taahhüt, hem de çok geniş bir yelpazede ürünün ve sistemin üretim ve tedariğini yapıyor, mühendislik ve üretim gücümüzle kurulduğumuz 1999 yılından bu yana stratejik adımlarla sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz.
- Ofislerimiz, çok sayıda kapalı ve açık üretim alanlarına sahip fabrikalarımız, ARGE merkezimiz, ve test laboratuvarımızla toplam 80.000 m2’nin üzerinde üretim alanına sahip Ankara’daki merkez kampüsümüzde enerjinin her alanında en iyi hizmet, ürün ve çözümleri sunuyoruz. Hollanda, Makedonya, Irak, Fas, Cezayir ve Ukrayna’da yerleşik ofis ve tesislerimizde görev alan mühendislerimiz ve personelimizle önceliğimiz Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri olmak üzere 5 kıtada 60 ülkeye ürün ve hizmetlerimizi ulaştırıyoruz.
Kaynak: halkaarz.net