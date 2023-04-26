GESAN'dan 408 milyon liralık rekor anlaşma

GESAN FAALİYETİ NEDİR ?

Şirket faaliyetleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor:

- Girişim Elektrik Sanayi olarak elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kontrolü aşamalarının tamamında hem anahtar teslim taahhüt, hem de çok geniş bir yelpazede ürünün ve sistemin üretim ve tedariğini yapıyor, mühendislik ve üretim gücümüzle kurulduğumuz 1999 yılından bu yana stratejik adımlarla sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz.