2018 yılında gıda enflasyonu 2017'ye göre yüzde 48 oldu. Tespiti Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yaptı. Konfederasyonun yaptığı "Halkın enflasyonu" araştırmasının sonuçlarına göre; Aralık ayında gıda fiyatları kasım ayına göre yüzde 1,96 artı. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış sebzede yaşandı.

Yıllık enflasyon yüzde 50'ye yaklaştı. Zam şampiyonu ise sebze oldu.



Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun AR-GE birimi KAMUAR'ın yaptığı "Halkın enflasyonu" araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.



Araştırma için Ankara'daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlenen fiyatlar esas alındı.



Buna göre 2018 yılında gıda enflasyonu yüzde 48,84 oldu. 2017 yılına göre 2018'de sebze fiyatları yüzde 189,93 artış gösterdi. Diğer ürünlerde de dikkat çeken yükselme var.



Araştırmada ürünlerin fiyatlarındaki aylık bazlı artış ve azalışa da yer verildi. Kasım ayına göre Aralık ayında enflasyon yüzde 1,96 oranında yükseldi. Yıllık bazda zam şampiyonu olan sebze aylık bazda da yüzde 16,98 artışla liderliği bırakmadı.



Aralık ayında ekmek, un, bulgur ve pirinç fiyatlarında yüzde 2,39, meyve fiyatlarında yüzde 15,25, bakliyatta ise yüzde 3,03 oranında artış yaşandı. Kasım ayına göre Aralık ayında et-balık fiyatlarında yüzde 3,07, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında ise yüzde 4,94 düşüş yaşandı.



Araştırmada aralık ayı için "Dar ve sabit gelirliler üzerindeki gıda enflasyonu baskının ağırlaşarak devam ettiği görülüyor" denildi.





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