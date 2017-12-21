Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ne yapıp yapıp, öyle ya da böyle buzağı ölümlerini azaltacağız. 2018 Ocak ayından itibaren bütün aşılar bedava yapılacak." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen Buzağı Kayıpları Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumu çok önemsediğini belirterek, sonuçlarından da azami şekilde yararlanmayı planladığını söyledi.



Sürekli projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Fakıbaba, sadece kendisinin değil, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da 2018 yılını tarım yılı, buzağı ölüm oranını düşürme yılı, mera yılı ilan ettiğini belirtti.



Buzağı ölüm oranlarının düşürülmesini çok önemsediğinin altını çizen Bakan Fakıbaba, şu değerlendirmede bulundu:



"Başkanım bahsetti, 500 bin buzağı. 500 bin buzağının 250-300 binini kurtarsak, daha hiçbir şey yapmasak bile, üç sene içerisinde zaten 1 milyon hayvan açığımız var, onu kapatmış oluruz. 5 milyon 500 bin anacımız var, biz bunlardan elde edeceğimiz buzağıların ölümlerini azaltacağız. Üniversitelerle ele ele vereceğiz. Veteriner, teknisyen arkadaşlarımızla başaracağız. İnşallah buzağı ölüm oranlarını düşüreceğiz. Kararlı olmak önemlidir. Bir şey yapıyorsanız kararlı olacaksınız. Ne yapıp yapıp, öyle ya da böyle buzağı ölümlerini azaltacağız. 2018 Ocak ayından itibaren bütün aşılar bedava yapılacak. Aşı yapan veteriner arkadaşların emeklerinin arkasındayım. Buzağılar bize ait. Ben o yavruların evelallah bakanıyım. O yavrulara bakmasam neye bakacağım. Onlar bizim kontrolümüzde, veteriner hekimlerin kontrolünde olacak, o çiftçi aileler bizim ailelerimiz. O ailelere koruyucu toplum hekimliği getirilecek. Önce bakanlığımızda çalışan veteriner hekim arkadaşları çalıştıracağız. Yetmezse, üniversitelerden mutlaka hizmet alacağız. Buna hazırlıklı olun."



Et fiyatları

Et fiyatları ve bu konuda yaptıkları çalışmalara değinen Fakıbaba, üreticinin ve sanayicinin yanı sıra 80 milyon tüketicinin de önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"İlk et fiyatlarını konuştuğumuzda ESK 23,8 liradan kesim yapıyordu, '25 liraya çıkarıyorum' dedim. 1 Ocak'tan itibaren 25,5 liraya çıkaracağımı Mecliste ilk defa ilan ettim. 14,5 lira yarım kilo kıyma, 15,5 lira yarım kilo kuşbaşı. Bacılarımız, öğrenci arkadaşlarımız 'Allah razı olsun' dedi. Bizim hiçbir zaman üretici arkadaşlarımıza rakip olmamız mümkün değil. Onları takip ediyoruz. Bakıyoruz, onlar zor durumda olduklarında derhal onların yanında olacağız. 1 Ocak'tan itibaren kıymayı 14,5 değil de 15,5 dan yaparız. Kuşbaşıyı 15,5 lira değil 16 lira yaparız. Bizim görevimiz regülasyon. Amacımız et satmak değil. Biz zaten kilosunu 30-32 lira yaptığımızda normalde 34-36 liraya et satıldığında regülasyon görevini yapıyoruz, yavaş yavaş o aradaki makası kapatmış oluyoruz. Herkes istediği yerden et alıyor. Dar gelirli kardeşlerim, öğrenciler, ev hanımı kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim etle buluşmuş oluyor. "