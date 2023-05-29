Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz edecek

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş halka arz haberini duyurdu. Şirket toplamda 40.000.000 lot dağıtacak. İşte detaylar...

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Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. toplamda 40,000,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''30,30'' u halka açık olacak. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

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GIPTA HALKA ARZ DETAYLARI

 Sermaye Artırımı : 32.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.)
• Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)
• Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pınar)
• Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (İsmail Hakkı Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)
• Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil)
• Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir)

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FONUN KULLANIM YERLERİ

%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.
• %40-45 İşletme sermayesi finansmanı.
• %25-30 Finansal borç ödemeleri.

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• Gıpta Kırtasiye halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Gıpta Kırtasiye halka arzında payların yüzde 30,30'u halka açık olacaktır.
• Gıpta Kırtasiye halka arzında toplamda 40,000,000 lot dağıtılacak.
• Gıpta Kırtasiye halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

Fiyat İstikrarı

 30 gün.

Satmama Taahhüdü

 1 Yıl, İhraççı.
1 Yıl, Ortaklar.