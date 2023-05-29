Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz edecek
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş halka arz haberini duyurdu. Şirket toplamda 40.000.000 lot dağıtacak. İşte detaylar...
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. toplamda 40,000,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''30,30'' u halka açık olacak. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
GIPTA HALKA ARZ DETAYLARI
Sermaye Artırımı : 32.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.)
• Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)
• Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pınar)
• Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (İsmail Hakkı Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)
• Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil)
• Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir)
FONUN KULLANIM YERLERİ
%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.
• %40-45 İşletme sermayesi finansmanı.
• %25-30 Finansal borç ödemeleri.
• Gıpta Kırtasiye halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Gıpta Kırtasiye halka arzında payların yüzde 30,30'u halka açık olacaktır.
• Gıpta Kırtasiye halka arzında toplamda 40,000,000 lot dağıtılacak.
• Gıpta Kırtasiye halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Fiyat İstikrarı
30 gün.
Satmama Taahhüdü
1 Yıl, İhraççı.
1 Yıl, Ortaklar.