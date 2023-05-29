Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz edecek

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. toplamda 40,000,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''30,30'' u halka açık olacak. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.