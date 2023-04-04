Girdi maliyetlerindeki artış üretime engel oluyor: "Acilen müdahale gerekir"

HABER-KAMERA: BAHTİYAR BODUR

Tarım girdileri çok yüksek. Bu durum üretime ve rekolteye zarar veriyor. Çiftçi yeteri kadar gübre atamıyor, tarlasına bakım bakamıyor.



Girdi maliyetlerinin yüksekliği besiciliği de olumsuz etkiliyor. Çiftçi ya hayvanını kesime gönderi ya da sattı.



Sakarya Akyazı Ticaret Odası ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, yetkilere çağrıda bulundu.



Öte yandan Bayraktar, yabacılara arazi satışına da değindi. Sakarya da tarım arazileri satışında ilk sıralarda yer almıştı.