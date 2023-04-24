Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)'dan dev anlaşma

GESAN FAALİYETİ NEDİR ?

Grubumuz, 1977 yılında Elektrik sektöründe satış ve üretim faliyetlerine başlamıştır. Bu sektörde 40. yılını doldurmak üzere olan grubumuz, bayisi olduğumuz markaların satış organizasyonunu ve gemi elektriği projelerinin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamaktadır.

2003 yılında yeni yapılanma içerisine giren firmamız ilk olarak gemi elektriği projelendirme ve uygulama faliyetlerini, kardeş firmamız Saygı Denizcilik ve Elektrik San. Tic. Ltd. adı altında devam ettirmeye başlamıştır.

Kaynak: halkaarz.net