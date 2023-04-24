Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)'dan dev anlaşma
Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) 45 milyon TL'lik anlaşma gerçekleştirdiğini açıkladı. GESAN, ihale ile ilgili VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından sözleşme imzalamak için davet edilen GESAN, anlaşmanın detaylarını KAP aracılığıyla yatırımcısına bildirdi.
GESAN KAP AÇIKLAMASI
GESAN şirketi, KAP üzerinden gerçekleştirdiği ihale açıklamasında; ''17/03/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 17/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023.MLZ.YAT.08 ihale numaralı ‘'PANO VE BOX ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı ve sözleşme daveti iletilmiştir.
İşin bedeli KDV hariç 2.328.000, -USD'dir. (İkimilyonüçyüzyirmisekizbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli KDV hariç 45.174.840, -TL'dir.) Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'' açıklamalarında bulundu.
GESAN FAALİYETİ NEDİR ?
Grubumuz, 1977 yılında Elektrik sektöründe satış ve üretim faliyetlerine başlamıştır. Bu sektörde 40. yılını doldurmak üzere olan grubumuz, bayisi olduğumuz markaların satış organizasyonunu ve gemi elektriği projelerinin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamaktadır.
2003 yılında yeni yapılanma içerisine giren firmamız ilk olarak gemi elektriği projelendirme ve uygulama faliyetlerini, kardeş firmamız Saygı Denizcilik ve Elektrik San. Tic. Ltd. adı altında devam ettirmeye başlamıştır.
Kaynak: halkaarz.net