Girişim Elektrik Sanayi'den (GESAN) dev ihale

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. ‘nin açmış olduğu ihaleyi 3.090.000, -USD bedel ile ihaleyi kazanan taraf olduğunu bugün (09.05.2023) KAP (kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta yaptığı duyuru ile ilan etti. Aldığı ihalenin konusu 2023-Mlz-Yat-10 İhale Nolu Köşk-Hücre-Redresör Alımı (2.Etap) İşi olarak tanımlanmaktadır.