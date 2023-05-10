Girişim Elektrik Sanayi'den (GESAN) dev ihale
(GESAN) Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. şirketi 3 Milyon dolarlık ihale kazandığını yatırımcısı ile paylaştı. GESAN firması yeni bir ihaleyi daha üstlenen taraf oldu.
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. ‘nin açmış olduğu ihaleyi 3.090.000, -USD bedel ile ihaleyi kazanan taraf olduğunu bugün (09.05.2023) KAP (kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta yaptığı duyuru ile ilan etti. Aldığı ihalenin konusu 2023-Mlz-Yat-10 İhale Nolu Köşk-Hücre-Redresör Alımı (2.Etap) İşi olarak tanımlanmaktadır.
Şirket açıklamasını şu şekilde duyurdu:
- 22/03/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 22/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'2023-MLZ-YAT-10 İHALE NOLU KÖŞK-HÜCRE-REDRESÖR ALIMI (2.ETAP) İŞİ'' konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti. VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir. İşin bedeli KDV hariç 3.090.000, -USD'dir. (Üçmilyondoksanbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli KDV hariç 60.285.900, -TL'dir.) Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız
• Girişim Elektrik AŞ, 15 Kasım 2021 tarihinde, Borsa İstanbul Ana Pazar’da 16,30 TL fiyat ve GESAN kodu ile işlem görmeye başlamıştı.
• Şirket, 4 Nisan 2023’te 115 milyon TL olan ödenmiş sermayesini %300 oranında bedelsiz artırarak 460 milyon TL’ye yükseltmişti.
GESAN’IN FAALİYET KONUSU NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Yıldız Pazarda işlem gören GESAN, 1999’da kuruldu. Ağustos 2021’de halka arz olarak borsada işlem görmeye başladı. Ortaklık yapısı Ali Gökhan ÖZTÜRK (%23,19); Muhittin Behiç HARMANLI (%41,46); Ramin MALEK (%5,97); ve %29,38 oranında DİĞER şeklindedir.