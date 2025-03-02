Girişimcilere KOSGEP'ten 2 milyon TL destek: Son başvuru tarihi 31 Mart

KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağı duyuruldu. Girişimcilerin faydalanabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvurmaları gerekiyor.

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Girişimcilere KOSGEP'ten 2 milyon TL destek: Son başvuru tarihi 31 Mart
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KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağı duyuruldu. Girişimcilerin faydalanabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvurmaları gerekiyor.

KOSGEB, GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK SAĞLANACAK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağı duyuruldu.

2024 yılında güncellenen Girişimci Destek Programı kapsamında, geçtiğimiz yıl açılan çağrılar sonucunda 1.631 projeye toplamda 2 milyar 200 milyon TL kaynak sağlandığı ifade edildi.

2025 yılı için ilk başvuru süreci 1 Mart itibarı ile başladı. Girişimciler bu destekten faydalanabilmeleri için 31 Mart 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu desteğin iş kurma ve geliştirme sürecindeki girişimcileri teşvik etmek amacıyla sunulduğunu belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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