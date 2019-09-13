Giyim devi 100 mağazasını kapatacak

Dünyanın önde gelen giyim eşyası perakendecilerinden Forever 21, yeniden yapılanmasının parçası olarak en az 100 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Geçtiğimiz ay iflasa karşı korunma başvurusunda bulunan Forever 21, mahkeme sürecinde yeniden yapılanma için 75 milyon dolar sağlayacak bir finansal paket elde etmek için çalışıyor.

FOREVE 21 HAKKINDA BİLGİLER

FOREVER 21 olarak stilize edilen Forever 21, Los Angeles, California merkezli bir Amerikan hızlı moda perakendecisi olarak tanınıyor.

Kuruluş tarihi: 21 Nisan 1984, Highland Park, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Genel merkezi: Los Angeles, Kaliforniya, ABD

CEO: Do Won Chang (21 Nis 1984–)

Yer sayısı: 723

Kurucular: Do Won Chang, Jin Sook Chang

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