Giyim devi 100 mağazasını kapatacak
Dev giyim markası Forever 21'in en az 100 mağazasını kapatacağı belirtildi. Şirket geçen ay iflasa karşı korunma başvurusunda bulunmuştu
EKONOMİ 13.09.2019, 11:16
Dünyanın önde gelen giyim eşyası perakendecilerinden Forever 21, yeniden yapılanmasının parçası olarak en az 100 mağazasını kapatmayı planlıyor.
Geçtiğimiz ay iflasa karşı korunma başvurusunda bulunan Forever 21, mahkeme sürecinde yeniden yapılanma için 75 milyon dolar sağlayacak bir finansal paket elde etmek için çalışıyor.
FOREVE 21 HAKKINDA BİLGİLER
FOREVER 21 olarak stilize edilen Forever 21, Los Angeles, California merkezli bir Amerikan hızlı moda perakendecisi olarak tanınıyor.
Kuruluş tarihi: 21 Nisan 1984, Highland Park, Los Angeles, Kaliforniya, ABD
Genel merkezi: Los Angeles, Kaliforniya, ABD
CEO: Do Won Chang (21 Nis 1984–)
Yer sayısı: 723
Kurucular: Do Won Chang, Jin Sook Chang
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