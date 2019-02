Türkiye'nin büyük mağaza işletmecilerinden Adana merkezli ARC mağazacılık konkordato ilan etti. ARC mağazacılık mağazalarında Puma, Loft, Tommy Hilfiger'in ürünlerini satıyor. Şirketin Türkiye genelinde 60'tan fazla mağazası bulunurken Hummel ve Columbia mağazaları da işletiyor. Şirkette 500 personel çalışıyor

Sözcü gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28 Ocak 2019 tarihli kararına göre ARC Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti ve Alıravcı Tekstil Oyuncak İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti konkordato başvurusunda bulundu. ARC Mağazacılık'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.



ADANA’NIN EN ÇOK VERGİ VERENLERİ ARASINDA



Adana’nın en çok vergi veren sıralamasında 51. sırada yer alan ARC Mağazacılık, Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde; İstanbul, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, İzmir, Ankara, Bolu, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteriyor.



52 BİN METREKARE SATIŞ ALANI



52.000 metrekare satış alanına sahip Alıravcı Grubu, Puma, Loft, Tommy Hilfiger, Hummel, United Colors of Benetton, Levi's, Jack&Jones, Lumberjack, Sneaker Live, North Face ve Columbia gibi birçok uluslararası markayı da bünyesinde bulunduruyor.



ulusal.com.tr