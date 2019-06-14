Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Gökay Otyam'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Gökay Otyam'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, Gökay Otyam'ın iletişim alanında başdanışman olarak görevlendirildiği belirtildi.



1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Otyam'ın, yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladığı ifade edildi.



Otyam'ın ulusal bir kanalda Ekonomi Müdürlüğü görevinde bulunduğu kaydedildi.