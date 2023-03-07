Göknur Gıda halka arz sonuçları belli oldu! Borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
1-2-3 Mart 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Göknur Gıda halka arz sonuçları merak edilmeye başlandı. Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? İşlem tarihi ne zaman? Kaç lot verdi? İşte detaylar...
Göknur Gıda halka arz için talep toplama süreci, 1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşmişti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı.
GÖKNUR GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
8-10 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda halka arz sonuçları ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra Borsa İstanbul işlemlere ara vermişti. Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 1-2-3 Mart 2023 (Çarşamba, Perşembe ve Cuma) tarihlerinde gerçekleşti.
Göknur Gıda halka arzında hisse başına 11 TL'den 79,3 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 871,8 milyon TL olarak kaydedildi.
İşleme aracılık eden Yapı Kredi Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin yüzde 72'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü de şirket çalışanlarına tahsis edildi.
1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.
Halka arz sonucunda 11,00 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.