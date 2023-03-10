Göknur Gıda tavan fiyatla işlem görmeye başladı

HALKA ARZ GELİRLERİ

Şirket, halka arz ile elde ettiği gelirin en büyük kısmını bahçe yatırımlarında değerlendirmeyi planlarken, gelirin dağılımı ise şöyle açıklandı,

• %35 Bahçe yatırımları,

• %20 Finansal borçların ödenmesi,

• %15 Güneş enerjisi yatırımları,

• %15 Makine ve ekipman yenileme,

• %15 İşletme sermayesi,

Kaynak: halkaarz.net

