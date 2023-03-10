Göknur Gıda tavan fiyatla işlem görmeye başladı
Borsa İstanbul’da payları 11 liradan tarihlerinde halka arz edilen Göknur Gıda, (GOKNR) bugün (9 Mart 2023) ilk işlem gününde tavan fiyatla işlem görüyor.
1-3 Mart tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilen GOKNR paylarına 904,968 yatırımcıdan talep gelerek, 79.250.000 adet payın satışı gerçekleştirilerek 871.750.000 TL halka arz büyüklüğüne ulaşıldı.
Bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da payları işlem görmeye başlayan GOKNR payları, %10 değer kazanarak, 12,10 TL ile güne devam ediyor.
GÖKNUR GIDA YILLIK DÖNEMLERE GÖRE GELİRLERİ
• 2018 yılı verisi; 681.494.337 TL
• 2019 yılı verisi; 692.976.872 TL
• 2020 yılı verisi; 1.171.529.887 TL
• 2021 yılı ilk 9 ay; 725.674.720 TL
• 2022 yılı ilk 9 ay; 1.232.789.992 TL
HALKA ARZ GELİRLERİ
Şirket, halka arz ile elde ettiği gelirin en büyük kısmını bahçe yatırımlarında değerlendirmeyi planlarken, gelirin dağılımı ise şöyle açıklandı,
• %35 Bahçe yatırımları,
• %20 Finansal borçların ödenmesi,
• %15 Güneş enerjisi yatırımları,
• %15 Makine ve ekipman yenileme,
• %15 İşletme sermayesi,
Kaynak: halkaarz.net