Goldman Sachs'tan altın için yeni tahmin

Bu hafta yatırımcılar, Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda; bankaların altına dair tahminleri de bu süreçte önem taşıyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimlerinin altını desteklemesi nedeniyle, önümüzdeki yıl altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor.

Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından, dolardaki yükselişin durmasıyla altın fiyatları yüzde 1'den fazla artış gösterdi. Yatırımcılar, ABD'deki faiz politikasının geleceğine dair ipuçları almak için Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaları yakından takip ediyor.

Altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Goldman Sachs'ın analizinde, merkez bankalarının altın alımlarının ve ABD'deki faiz indirimlerinin 2025 yılı için önem taşıdığı vurgulandı. Bankanın analisti, ons altının 3 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Analist, 2025 yılının aralık ayına kadar bu hedefin gerçekleşmesini umduğunu belirtti ve altındaki yapısal yükselişin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesine bağlı olduğunu ifade etti. Faiz indirimlerinin devamı halinde borsa yatırım fonlarına yönelik para akışının da artabileceğine dikkat çekti.