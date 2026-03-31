Goldman Sachs'tan şok projeksiyon: Altın o rakama yükselecek!
Küresel yatırım devi Goldman Sachs, piyasalarda tüm dengeleri değiştirecek yeni altın projeksiyonunu yayımladı.
Goldman Sachs analistleri, kıymetli metalin 2026 takvimi sonuna kadar hangi rekor seviyeye tırmanacağına dair net bir projeksiyon hazırladı.
Bankanın strateji departmanı tarafından paylaşılan bu hedef, piyasadaki mevcut arz-talep dengesini kökten sarsacak bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. İşte detaylar...
Araştırma notunda yer alan teknik detaylar, altının mevcut konjonktürde neden "aşırı satılmış" bir görünüm sergilediğine ışık tutuyor.
Orta vadede merkez bankalarının talebi önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Goldman Sachs, merkez bankası alımlarının yeniden hızlanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Goldman Sachs, beklenen Fed faiz indirimleri ve artan merkez bankası talebiyle altının 2026 sonunda ons başına 5.400 dolara ulaşabileceğini öngördü.
Bu sabah itibarıyla dünkü verilere oranla yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 4.560,43 dolar bandına yerleşen spot altın için Goldman Sachs’ın işaret ettiği 2026 sonu nihai hedefi ise: 5.400 Dolar.