Gong, Quick Sigorta için çaldı

Quick Sigorta, başarıyla tamamladığı halka arz sürecinin ardından 6 Ağustos tarihinde düzenlenen gong töreniyle, “QUICK” işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Böylece, 12 yıl aradan sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra ise hayat dışı sigorta sektöründe ilk halka arz gerçekleşmiş oldu.

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen ve ortak satışı içermeyen, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilen Quick Sigorta’nın halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. Quick Sigorta’nın 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76,60 TL olarak belirlendi ve 48.312.950 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.700.771.970 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28.987.770 TL, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19.325.180 TL dağıtım yapıldı. Böylece, Quick Sigorta’nın halka arz edilen yüzde 10,03’lük hissesinin yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara sunuldu.

Maher Holding çatısı altındaki Quick Sigorta; Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 31 Mart 2026 verilerine göre 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü, 25,1 milyar TL özsermayesi, 30 milyonu aşan poliçesi ve 9 bine yaklaşan acente ağıyla Türkiye’nin en büyük 5 hayat dışı sigorta şirketi arasında yer alıyor.

Quick Sigorta’nın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un ev sahipliğinde, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Levent Uluçeçen, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yöneticileri, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ve sigorta sektörünün temsilcileri, yatırım kuruluşlarının yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri, iş ortakları ve çok sayıda davetli katıldı.

BORSA İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Quick Sigorta, teknoloji odaklı iş modeli ve güçlü kapasitesiyle sektörünün önemli markalarından biridir. Sigorta şirketleri, finansal sistemin gelişmesinde toplumsal refahın artmasında, ülkenin ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Quick Sigorta bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarının desteğiyle büyüme yolculuğuna devam edecektir.

Bu başarılı halka arzında emeği geçen yöneticilerine, çalışanlarına ve kıymetli aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Quick Sigorta’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” dedi.

MAHMUT ERDEMOĞLU: GELİRİN TAMAMINI SERMAYEYE AKTARACAĞIZ

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, halka arzla ilgili yaptığı açıklamada, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 100’nün sermayeye aktarılacağını ve büyümede kullanılacağını belirterek, şunları söyledi:

“Halka arzımızdan elde edilecek kaynağın tamamı şirkete aktarılacak, şirket sermayesinde kullanılacaktır. Amacımız, şirketin ana sermayesini güçlendirip, reasürans işlemleriyle ilgili daha büyük işler yapmak ve gücümüzü daha yükseğe çıkarıp pazardan daha fazla pay almak istiyoruz. Quick Sigorta’yı kurarken kendimize iddialı ama ulaşılabilir bir hedef koyduk. Beşinci yılımızda sektörün ilk beş şirketi arasında yer almak istiyorduk ve bu hedefimize planladığımız sürede ulaştık. Bugün henüz dokuz yaşında bir şirketiz. Geldiğimiz noktadan memnunuz ancak bunu bir varış noktası olarak görmüyoruz. Önümüzde hâlâ kat edeceğimiz uzun bir yol, ulaşacağımız daha büyük hedefler var.”

LEVENT ULUÇEÇEN: SERMAYEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİK

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Levent Uluçeçen ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Quick Sigorta bugün güçlü finansal yapısı, etkin risk yönetimi ve teknolojik altyapısıyla sektörünün öncü şirketlerinden biridir. Ortak satışı içermeyen halka arzımız sayesinde güçlü özsermayemizi daha da güçlendirdik. Bu yapı; kurumsal yönetim anlayışımızı, şeffaflık standartlarımızı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi daha da ileri taşıyacaktır. Halka açık bir şirket olarak yatırımcılarımızla güvene dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir iletişim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz.”

AHMET YAŞAR: SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR GÜN

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise törende yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Quick Sigorta’nın halka arzını, şirketimizin ulaştığı gelişim seviyesinin doğal bir sonucu olarak görüyoruz. Ortak satışı yapmadık. Oluşturduğumuz değeri doğrudan şirketimize aktardık ve güçlü özsermayemizi daha da güçlendirdik. ‘Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe’ yaklaşımımızın temelinde de bu anlayış yer alıyor. Sigorta; üretimin, yatırımın, ticaretin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliğini mümkün kılan en önemli güven mekanizmalarından biridir. Bu nedenle Quick Sigorta’nın halka arzını yalnızca şirketimiz açısından değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bugüne kadar milyonlarca sigortalımızın güvenini taşıdık. Bundan sonra yatırımcılarımızın güvenine de aynı sorumluluk anlayışıyla sahip çıkacağız.”

EYÜP ÖZSOY: YATIRIMCILARIMIZ BÜYÜK AİLENİN PARÇASI OLDU

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Quick Sigorta’nın bugün ulaştığı nokta sadece finansal büyüklüklerle açıklanabilecek bir başarı değildir. Yaklaşık 9 bine yaklaşan acentemiz, milyonlarca sigortalımız, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımız bu başarının gerçek mimarlarıdır. Halka arzla birlikte yatırımcılarımız da bu büyük ailenin bir parçası oldu. Güçlü özsermayemiz, yaygın dağıtım ağımız ve teknoloji odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimize daha fazla değer üretmeye devam edeceğiz.”