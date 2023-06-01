Gözler bu hisselerde: En çok para girişi ve çıkışı olan hisseler
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belirlenmesi ve Haziran ayının gelmesiyle Borsa'da hareketlilik başladı. Peki Borsa İstanbul'da işlem gören ve en çok para girişi olan hisseler hangileri?
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan listede, 1 Haziran Perşembe günü en çok para girişi ve en çok para çıkışı olan hisseler yazıldı.
GÜNLÜK EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN 10 HİSSE
• TOASO – Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
• KLRHO – Kiler Holding A.Ş.
• KOZAL - Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
• KOPOL – Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• AKSEN – Aksa Enerji Üretim A.Ş.
• ENJSA – Enerjisa Enerji A.Ş.
• DOAS – Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
• ISCTR – Türkiye İş Bankası A.Ş.
• BRSAN – Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• TTRAK – Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.