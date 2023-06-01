Gözler bu hisselerde: En çok para girişi ve çıkışı olan hisseler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belirlenmesi ve Haziran ayının gelmesiyle Borsa'da hareketlilik başladı. Peki Borsa İstanbul'da işlem gören ve en çok para girişi olan hisseler hangileri?

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Gözler bu hisselerde: En çok para girişi ve çıkışı olan hisseler - Resim: 1 1 7

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan listede,  1 Haziran Perşembe günü en çok para girişi ve en çok para çıkışı olan hisseler yazıldı.

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GÜNLÜK EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN 10 HİSSE

• TOASO – Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

• KLRHO – Kiler Holding A.Ş.

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• KOZAL - Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

• KOPOL – Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• AKSEN – Aksa Enerji Üretim A.Ş.

• ENJSA – Enerjisa Enerji A.Ş.

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• DOAS – Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

• ISCTR – Türkiye İş Bankası A.Ş.

• BRSAN – Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• TTRAK – Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.