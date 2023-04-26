Graınturk Tarım (GRTRK) ilk işlem gününe tavan yaparak başladı
Graınturk Tarım (GRTRK) borsada işlem görmeye başladığı ilk gün tavan yaparak yatırımcısını mutlu etti. 26 Nisan 2023 (bugün) işlem görmeye başlayan Graintürk Tarım Hissesi, tavan yaparak ilerliyor. İşte detaylar...
Graınturk Tarım (GRTRK) borsada işlem görmeye başladığı ilk gün tavan yaparak yatırımcısını mutlu etti.
26 Nisan 2023 (bugün) işlem görmeye başlayan Graintürk Tarım Hissesi, tavan yaparak ilerliyor. Yatırımcılarını sevindiren hisse ile alakalı detaylar burada.
Tüm yatırımcıların halka arz olmasını merak ederek beklediği hisselerden biri olan ''GRTRK'', yatırımcıları mutlu edeceğe benziyor. Bugün itibari ile ortaya çıkan verileri bu haberimizde topladık.
1. Gün Açılış Verileri;
• Tavanda 37,695,270 Lot
• Emir Hacmi = ₺729.780.427
1. Gün Kapanış Verileri;
• Tavanda 21,332,965 Lot
• Emir Hacmi = ₺413.006.202
• Toplam İşlemin Toplam Lota Oranı %0,19
GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ DETAYLARI NELERDİ ?
• Graınturk Tarım halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Graınturk Tarım Halka arzında fiyatı ''17,60'' lira olacaktır.
• Graınturk Tarım borsada ''GRTRK'' kodu ile işlem görecektir.
• Graınturk Tarım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilecektir.
• Graınturk Tarım Halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır.
• Yıldız Pazar'da işlem gören, Graınturk Tarım halka arzının büyüklüğü ''440 Milyon Lira'' olmaktadır.