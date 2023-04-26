Graınturk Tarım (GRTRK) ilk işlem gününe tavan yaparak başladı

Graınturk Tarım (GRTRK) borsada işlem görmeye başladığı ilk gün tavan yaparak yatırımcısını mutlu etti. 26 Nisan 2023 (bugün) işlem görmeye başlayan Graintürk Tarım Hissesi, tavan yaparak ilerliyor. İşte detaylar...

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Graınturk Tarım (GRTRK) ilk işlem gününe tavan yaparak başladı - Resim: 1 1 6

Graınturk Tarım (GRTRK) borsada işlem görmeye başladığı ilk gün tavan yaparak yatırımcısını mutlu etti.

26 Nisan 2023 (bugün) işlem görmeye başlayan Graintürk Tarım Hissesi, tavan yaparak ilerliyor. Yatırımcılarını sevindiren hisse ile alakalı detaylar burada.

Graınturk Tarım (GRTRK) ilk işlem gününe tavan yaparak başladı - Resim: 2 2 6

Tüm yatırımcıların halka arz olmasını merak ederek beklediği hisselerden biri olan ''GRTRK'', yatırımcıları mutlu edeceğe benziyor.  Bugün itibari ile ortaya çıkan verileri bu haberimizde topladık.

Graınturk Tarım (GRTRK) ilk işlem gününe tavan yaparak başladı - Resim: 3 3 6

1. Gün Açılış Verileri; 

• Tavanda  37,695,270 Lot

• Emir Hacmi = ₺729.780.427

1. Gün Kapanış Verileri;

• Tavanda 21,332,965 Lot

• Emir Hacmi = ₺413.006.202

• Toplam İşlemin Toplam Lota Oranı %0,19

Graınturk Tarım (GRTRK) ilk işlem gününe tavan yaparak başladı - Resim: 4 4 6

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ DETAYLARI NELERDİ ?

• Graınturk Tarım halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Graınturk Tarım Halka arzında fiyatı ''17,60'' lira olacaktır.
• Graınturk Tarım borsada ''GRTRK'' kodu ile işlem görecektir.
• Graınturk Tarım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilecektir.
• Graınturk Tarım Halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır. 
• Yıldız Pazar'da işlem gören, Graınturk Tarım halka arzının büyüklüğü ''440 Milyon Lira'' olmaktadır.