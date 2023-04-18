Graınturk Tarım halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler
Graınturk Tarım’ın halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. İşte Graınturk Tarım’ın halka arz özelliklerini, şirketi, yatırımlarını ve detaylarrı..
GRAINTURK TARIM NE İŞ YAPAR?
Graınturk Tarım A.Ş. 2014 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet göstermektedir. 2021 yılında Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Platinyum Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Graın Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ yi bünyesine katmış ve böylece İstanbul Levent’ te bulunan ofis, Hatay Kırıkhan, Aydın Germencik’te bulunan fabrikalar, tesisler ve deneyimli kadrosu ile sektörde rekabet gücünü arttırmıştır.
Graınturk ve grup şirketleri ticaret, depolama ve pamuk işleme tesisleri ile faaliyet bölgelerinde üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemesini gerçekleştirerek bölgenin kalkınmasına, bu sayede un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına büyük katkı sağlamaktadır. Bununla yetinmeyerek; gün geçtikçe önemini ve katılımcı sayısını arttıran, ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) ile TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsaları) üzerinden, Lisanslı Depolarda muhafaza edilen ürünlere ilişkin yapılan alım-satım işlemleriyle de hem çiftçiye, hem üreticiye hem de tarımsal emtia yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara devlet garantisi ve teşvikleriyle imkanlar sunmuş ve bu faaliyetlerine emin adımlarla devam etmektedir.
Graınturk Tarım Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Graınturk Tarım hissesi 17,60 TL’den halka arz olacak.
Graınturk Tarım Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Graınturk Tarım halka arz tarihi 18,19 Nisan 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün olarak belirlendi.
Graınturk Tarım Sembolü Ne Olacak? Graınturk Tarım Borsa Kodu
Graınturk Tarım hissesinin sembolü “GRTRK” olacak.
Graınturk Tarım Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Graınturk Tarım halka arzının büyüklüğü 440 Milyon TL olarak açıklandı.
Graınturk Tarım Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Graınturk Tarım’ın halka arz açıklık oranı 20%’dir. Toplamda 25 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Graınturk Tarım Kimin? Graınturk Tarım Ortaklık Yapısı
Graınturk Tarım şirketinin 4 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 69%’u Murat İçcan’a, 15%’i Meta İçcan’a, 8%’i Mevlüt Emre İçcan’a 8%’i Onur İçcan’a aittir.
GRAINTURK TARIM FİNANSAL GÜCÜ
Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri;
• 2019 Yılı: 576.809.480 TL
• 2020 Yılı: 404.404.454 TL
• 2021 Yılı: 621.154.161 TL
• 2022 Yılı İlk 9 Ay: 561.529.520 TL