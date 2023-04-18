Graınturk Tarım halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler

GRAINTURK TARIM NE İŞ YAPAR?



Graınturk Tarım A.Ş. 2014 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet göstermektedir. 2021 yılında Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Platinyum Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Graın Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ yi bünyesine katmış ve böylece İstanbul Levent’ te bulunan ofis, Hatay Kırıkhan, Aydın Germencik’te bulunan fabrikalar, tesisler ve deneyimli kadrosu ile sektörde rekabet gücünü arttırmıştır.

Graınturk ve grup şirketleri ticaret, depolama ve pamuk işleme tesisleri ile faaliyet bölgelerinde üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemesini gerçekleştirerek bölgenin kalkınmasına, bu sayede un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına büyük katkı sağlamaktadır. Bununla yetinmeyerek; gün geçtikçe önemini ve katılımcı sayısını arttıran, ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) ile TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsaları) üzerinden, Lisanslı Depolarda muhafaza edilen ürünlere ilişkin yapılan alım-satım işlemleriyle de hem çiftçiye, hem üreticiye hem de tarımsal emtia yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara devlet garantisi ve teşvikleriyle imkanlar sunmuş ve bu faaliyetlerine emin adımlarla devam etmektedir.