Graınturk Tarım halka arzı onaylandı
Graınturk Tarım A.Ş., SPK'nın açıkladığı son bültende halka arz başvurusunun onaylandığını ve halka arz olacağını açıkladı. İşte detaylar...
Graınturk Tarım A.Ş halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. SPK tarafından açıklanan bültende halka arz başvurusu onaylanan Graınturk Tarım halka arzında, Toplamda 25,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20'si halka açık olacak. Grainturk Tarım Halka arzı ''İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
GRAINTURK TARIM HALKA ARZ DETAYLARI
Graınturk Tarım halka arz edeceğini duyurduktan sonra yatırımcılar halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Graınturk Tarım Halka arz detayları...
HALKA ARZ ŞEKLİ
Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot
Fonun Kullanım Yeri
• %55-60 İşletme sermayesi.
• %40-45 Planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi.
Satmama Taahhüdü
• 1 Yıl, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.
• Graınturk Tarım halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Graınturk Tarım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilecektir.
• Graınturk Tarım Halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır.
• Graınturk Tarım Halka arzında fiyatı ''17,60'' lira olacaktır.
• Graınturk Tarım borsada ''GRTRK'' kodu ile işlem görecektir.
FİYAT İSTİKRARI
• Planlanmamaktadır.
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan, Graınturk Tarım halka arzının büyüklüğü ''440 Milyon Lira'' olacaktır.