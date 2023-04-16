Grainturk Tarım ne zaman talep toplayacak?

GRAINTURK TARIM FAALİYETİ NEDİR ?

Şirket kendini şu şekilde özetliyor:

- Graınturk Tarım A.Ş. 2014 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet göstermektedir. 2021 yılında Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Platinyum Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Graın Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ yi bünyesine katmış ve böylece İstanbul Levent’ te bulunan ofis, Hatay Kırıkhan, Aydın Germencik’ te bulunan fabrikalar, tesisler ve deneyimli kadrosu ile sektörde rekabet gücünü arttırmıştır.

Kaynak: halkaarz.net