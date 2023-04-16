Grainturk Tarım ne zaman talep toplayacak?
GRTRK koduyla halka arz olacak Graintürk Tarım şirketinin halka arz haberi sonrası ne zaman talep toplayacağı yatırımcılar tarafından oldukça merak edilmektedir.
GRTRK koduyla halka arz olacak Graintürk Tarım şirketinin halka arz haberi sonrası ne zaman talep toplayacağı yatırımcılar tarafından oldukça merak edilmektedir.
Graintürk Tarım, geçtiğimiz günlerde yatırımcılarına halka arz olacağını duyurmuştu. Graintürk Tarım halka arzının ne zaman talep toplanacağı yatırımcılar tarafından oldukça merak edilmektedir. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Graintürk Tarım, ''17,60'' liradan halka arz olacağı duyurulmuştu.
GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ DETAYLARI
Halka arzının büyüklüğü ''440 Milyon Lira'' olacak olan ''Graintürk Tarım'' şirketinin halka arzında 25.000.000 lot dağıtılacak.
Graınturk Tarım halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Graınturk Tarım Halka arzında fiyatı ''17,60'' lira olacaktır.
• Graınturk Tarım borsada ''GRTRK'' kodu ile işlem görecektir.
• Graınturk Tarım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilecektir.
• Graınturk Tarım Halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır.
Fonun Kullanım Yeri
%55-60 İşletme sermayesi.
%40-45 Planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi.
GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZI TALEP TOPLAMA TARİHİ
Graintürk Tarım A.Ş. şirketinin halka arz tarihi 18 ile 19 Nisan 2023 olarak belirlendi. Eşit dağıtım yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş ortaklığında halka arz olacak şirketin hissesi 17,60 TL seviyesinden satışa sunulacaktır.
GRAINTURK TARIM FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket kendini şu şekilde özetliyor:
- Graınturk Tarım A.Ş. 2014 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet göstermektedir. 2021 yılında Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Platinyum Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Graın Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ yi bünyesine katmış ve böylece İstanbul Levent’ te bulunan ofis, Hatay Kırıkhan, Aydın Germencik’ te bulunan fabrikalar, tesisler ve deneyimli kadrosu ile sektörde rekabet gücünü arttırmıştır.
Kaynak: halkaarz.net