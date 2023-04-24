Grainturk'un halka arz sonuçları: Kaç lot verdi?

GRTRK HALKA ARZ SONUÇLARI

Graınturk Tarım A.Ş. (“Graınturk” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 18 – 19 Nisan 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir. Graınturk’un sermayesinin 100.000.000 TL’den 125.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet pay halka arz edilmiştir. Graınturk paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,60 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 440.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.