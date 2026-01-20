Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş'ten "agresif" uyarı
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın ve gümüş piyasasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklere dikkat çeken Memiş, gram altın ve gümüş için kritik seviyeleri açıkladı.
JEOPOLİTİK RİSKLER YENİDEN YÜKSELDİ
İslam Memiş, küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin piyasalarda belirsizliği artırdığını belirtti. Bu ortamda yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yöneldiğini söyleyen Memiş, altın ve gümüşün tekrar ön plana çıktığını ifade etti.
ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ
Memiş, Kapalıçarşı’da gram altının 6.633 lira, ons altının ise 4.720 dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Son üç haftada ons altının yaklaşık 400 dolar yükseldiğine dikkat çekerek, hareketin oldukça sert olduğunu vurguladı.
Teknik seviyelere değinen Memiş, 2026 yılının haziran ayına kadar ons altın için 4.880 doların önemli bir direnç olduğunu söyledi. Bu seviyenin aşılması halinde 5.000 doların üzerinin konuşulabileceğini belirtti.
Gram altın tarafında da yükseliş potansiyeline dikkat çeken Memiş, ilk etapta 8 bin lira seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi. Piyasalardaki oynaklığın yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.
“10 BİN LİRA DA MASADA”
Altının 10 bin liraya ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna da yanıt veren Memiş, öngörülemeyen sert gelişmeler yaşanması halinde bu seviyenin de görülebileceğini söyledi. Ancak bu tür yükselişlerin agresif senaryolarla mümkün olacağını vurguladı:
“Eğer öngöremediğimiz, agresif bir gelişme olursa 5 haneli rakamları görürüz. Yani 10 bin lira seviyesinin üzeri bile görülebilir.”
Memiş, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
“Birikimleri çeşitlendirmek çok önemli.”
Gram altının 10 bin liraya ne zaman ulaşabileceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
“Önce 8 bin lira seviyesini görmek isterim. Piyasayı bilerek manipüle ettikleri için her şey olabilir. Agresif bir gelişme olursa çok daha hızlı ve sert yükselişler de görebiliriz.”
Gümüş piyasasına da değinen Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ons gümüş 95 dolar, gram gümüş ise 131 lira seviyesinin üzerinde. Gümüş altına göre daha riskli bir enstrüman. Gümüş yatırımcısı arttı, enstrüman çok yükseldi ve gözde oldu. Ancak kısa vadeli düşünen kişiler çok dikkat etmeli.”
Memiş, gümüş tarafında ciddi bir spekülasyon olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“2025 yılının eylül ayı itibarıyla bu süreç başladı. Bu piyasalarda kazanamayacaksınız, sistem kazanacak. Bilerek piyasaları manipüle ediyorlar. Yatırımcı çok dikkat etmeli. Ons altın tarafında 100–150 dolarlık günlük oynaklık artık normalleşti.”
“Merkez Bankası’ndan 150 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Belki 100 baz puan da olabilir. Artık faiz kararlarında enflasyon daha etkili olacak. Kararlar enflasyona göre şekil alacak.”