Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş'ten "agresif" uyarı

Gram altın tarafında da yükseliş potansiyeline dikkat çeken Memiş, ilk etapta 8 bin lira seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi. Piyasalardaki oynaklığın yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

“10 BİN LİRA DA MASADA”

Altının 10 bin liraya ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna da yanıt veren Memiş, öngörülemeyen sert gelişmeler yaşanması halinde bu seviyenin de görülebileceğini söyledi. Ancak bu tür yükselişlerin agresif senaryolarla mümkün olacağını vurguladı:



“Eğer öngöremediğimiz, agresif bir gelişme olursa 5 haneli rakamları görürüz. Yani 10 bin lira seviyesinin üzeri bile görülebilir.”