Gram altın 3.600 lirayı aştı: İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Altın piyasası tarihi zirvesine ulaşarak yeniden gündemde. Gram altın, 3.600 lirayı aşarak tarihi bir rekora imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir canlı yayın programında altın piyasasındaki son gelişmeleri yorumladı. Memiş, gram altının 2025 yılı içinde 4 bin 500 lira seviyelerine kadar yükselebileceğini öngördüğünü belirtti.
Altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyen Memiş, kısa vadede fiyat düzeltmeleri olabileceğini ancak genel yönün yukarı olduğunu ifade etti.
Ons altın da yükseliyor
Ons altın tarafında da benzer bir yükseliş öngören Memiş, fiyatların 3 bin ila 3 bin 500 dolar seviyelerine çıkabileceğini belirtti.
Altın fiyatlarındaki yükseliş, takı ve bilezik yatırımcılarını da etkiliyor. Son dönemde popülerleşen "Ajda bilezik" üzerine değerlendirmelerde bulunan Memiş, sadece birkaç gün içinde büyük bir fiyat artışı yaşandığını vurguladı.
Geçtiğimiz hafta 10 gramlık Ajda bileziğin fiyatı 31 bin 250 lira iken, bugün bu fiyat 33 bin 650 liraya yükseldi. Bu da kısa sürede 2 bin 400 liralık bir artışı işaret ediyor.
Altın yatırımı yapacak yatırımcılara önemli bir uyarı yapan Memiş, fiyat yerine miktara odaklanılmasının gerektiğini belirtti. "Al-sat makas aralığı bitti, buna çok dikkat etsinler. Yüksekten satıp düşükten alma modeli, Türkiye’de üç yıl önce sona erdi" diyerek, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.
Gümüş, altından daha fazla kazandırıyor
Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yönelmeye başladı.
Memiş, bütçesi kısıtlı olan yatırımcılara gümüşü önerdi. Gram gümüşün şu an 40 liranın üzerinde olduğunu belirten Memiş, gümüşün son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını söyledi.