Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı!

Finans Analisti İslam Memiş, haftanın en önemli gündeminin Davos Zirvesi olduğunu belirtti. Zirvede verilen mesajların önceki yıllara kıyasla çok daha karamsar olduğunu ifade eden Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tarihte belki de ilk kez bu kadar kaygılı, bu kadar moralsiz bir Davos Zirvesi gördük. Dünya iyi bir yere gitmiyor ve liderler bir çıkış arayışı içinde.”

Memiş’e göre piyasalar artık sadece ekonomik değil, politik mesajlarla da yön buluyor.