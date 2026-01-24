Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı!
Finans Analisti İslam Memiş, haftanın en önemli gündeminin Davos Zirvesi olduğunu belirtti. Zirvede verilen mesajların önceki yıllara kıyasla çok daha karamsar olduğunu ifade eden Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Tarihte belki de ilk kez bu kadar kaygılı, bu kadar moralsiz bir Davos Zirvesi gördük. Dünya iyi bir yere gitmiyor ve liderler bir çıkış arayışı içinde.”
Memiş’e göre piyasalar artık sadece ekonomik değil, politik mesajlarla da yön buluyor.
Davos’ta öne çıkan ana başlığın mevcut küresel düzenin sona ermesi olduğunu belirten Memiş, süreci şu sözlerle anlattı:
“Çökmekte olan mevcut dünya düzeni artık gizlenmiyor. Tek kutuplu değil, tek taraflı kararların alındığı bir yapıya geçiliyor.”
Memiş, bu sürecin uzun zamandır devam ettiğini ancak artık açık şekilde hissedildiğini ifade etti.
TRUMP, GRÖNLAND VE JEOPOLİTİK RİSK
Jeopolitik gelişmelere de değinen Memiş, Donald Trump’ın Grönland çıkışının piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti:
“Benim kişisel tahminime göre Trump bu konuyu kafasında bitirdi. Grönland’ı alacak. Parayla mı, başka bir yöntemle mi bilmiyoruz ama bu konu benim nazarımda kapanmış durumda.”
Bu açıklamanın ardından piyasalarda güvenli liman arayışının hızlandığını vurguladı.
SAVAŞ RİSKİ, YAPAY ZEKÂ VE ENERJİ KRİZİ
Memiş’e göre dünyada artık klasik savaşların yerini teknoloji savaşları alıyor. Bu durumu şu sözlerle anlattı:
“Birçok lider açıkça büyük bir savaş riskinden bahsediyor. Artık savaşlar cephede değil, teknoloji ve robotlar üzerinden yürütülecek.”
Ayrıca yapay zekâ, veri merkezleri ve enerji ihtiyacının ciddi bir baskı oluşturduğunu belirterek, bu sürecin emtia fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyledi.
Değerli metallerde yaşanan yükselişin tesadüf olmadığını belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır tarafında ciddi bir hareketlilik var. Altın ve gümüşte son altı aydır perde arkasında bir savaş yaşanıyor. Amerika altın tarafında, Çin ise gümüş tarafında etkili.”
Enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte özellikle bakır ve gümüş talebinin hızla yükseldiğini vurguladı.
ALTIN, DÖVİZ VE KRİPTO İÇİN KRİTİK UYARI
Memiş, yatırımcılara yönelik uyarılarını şu sözlerle tamamladı:
“Ons altın tarafında 5.000 dolar seviyesinin kapısı çalındı. Bu yükselişler teknik olarak sağlıksız ve manipülatif görünüyor. Sert yükselişler sert düzeltmeleri beraberinde getirebilir.”
Gram altın için de net konuşan Memiş şunları söyledi:
“Gram altında 7.000 TL seviyeleri görüldü. Yıl ortasına kadar 8.000 TL beklentisi devam ediyor. Öngörülemeyen gelişmelerde ise beş haneli rakamlar bile gündeme gelebilir.”
Gümüş ve Bitcoin için de değerlendirmede bulunan Memiş:
“Gümüş şu an pahalı. Altın-gümüş rasyosu önemli. Bitcoin ise altın ve gümüşe kıyasla hâlâ ucuz. Önümüzdeki dönemde enerji, teknoloji ve metaller ön planda olacak.”