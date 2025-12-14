Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları

İç ve dış piyasada altın fiyatları hareketli. Yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" diye araştırıyor. En güncel 14.12.2025 fiyatları listesi....

Ebru Gül Müezzinoğlu
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.902,25 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 9.710,00 TL

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 19.415,00 TL

TAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 38.674,48 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 38.681,00 TL

GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI: 96.982,79 TL

ONS ALTIN SATIŞ FİYATI: 4.300,10 DOLAR

Altın altın fiyatı gram altın çeyrek altın