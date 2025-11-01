Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 1 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip

Altın piyasaları haftanın son gününde yatırımcıların gündeminde. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları 1 Kasım 2025 itibarıyla belli oldu

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Kasım 2025 itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.411,59 TL, satış fiyatı 5.412,39 TL oldu.

Hafta genelinde gram altın yüzde 1,96 değer kaybederek düşüş eğilimini sürdürdü.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı 9.135,00 TL, satış fiyatı 9.213,00 TL olarak işlem görüyor.

Geçen hafta 9 bin 280 lira seviyesinde olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 1,96 oranında geriledi.

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı 35.950,75 TL, satış fiyatı 36.661,09 TL seviyesinde.
Altının ons fiyatındaki düşüş, tam altın fiyatlarına da yansıdı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 36.427,00 TL, satış fiyatı 36.683,00 TL olarak belirlendi.

Hafta başında 37 bin lira seviyesini gören Cumhuriyet altını, yüzde 1,95 oranında değer kaybetti.

ONS ALTIN FİYATLARI (USD)

Ons altın alış fiyatı 4.002,93 dolar, satış fiyatı 4.003,51 dolar seviyesinde.
Ekim ayı FED faiz kararı sonrası altın ons bazında düşüş eğilimini sürdürüyor.

22 AYAR ALTIN VE ATA ALTIN

22 ayar altın gram fiyatı 5.157 TL, satış fiyatı 5.162 TL olarak kaydedildi.
Ata altın ise alışta 37.074,21 TL, satışta 38.010,58 TL’den işlem görüyor.

Haftalık verilere göre gram altın yüzde 1,96, Cumhuriyet altını yüzde 1,95, çeyrek altın ise yüzde 1,96 değer kaybetti.
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 5 bin 431,4 lira seviyesine geriledi.

YATIRIMCININ GÖZÜ ALTINDA

Altın fiyatlarının haftalık grafiğinde düşüş sürerken, yatırımcılar gram ve çeyrek altın için 1 Kasım canlı altın tablosunuyakından takip ediyor.
Altının yönü, ABD enflasyon verileri ve küresel faiz politikalarına göre şekillenmeye devam edecek.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Hafta sonu serbest piyasada işlem görmeyen altın, kuyumcu fiyatları üzerinden izleniyor.
Yatırımcılar, “Altın fiyatları ne olur?” sorusuna yanıt ararken, uzmanlar kısa vadede dalgalı seyrin süreceğini belirtiyor.

