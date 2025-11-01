Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 1 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip

YATIRIMCININ GÖZÜ ALTINDA

Altın fiyatlarının haftalık grafiğinde düşüş sürerken, yatırımcılar gram ve çeyrek altın için 1 Kasım canlı altın tablosunuyakından takip ediyor.

Altının yönü, ABD enflasyon verileri ve küresel faiz politikalarına göre şekillenmeye devam edecek.