Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları kaç TL? 5 Mart altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenler tarafından günlük olarak takip ediliyor. Yıllardır yatırımcıların ve vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri altında güvenilir seyir devam ediyor. Peki Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları kaç TL? İşte 5 Mart altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları kaç TL? 5 Mart altın fiyatları...
Editör: Orhun Çoban
Son Güncelleme:

Yatırım uzmanı ünlü ekonomist Mert Başaran altın borcu olanları uyardı. Altının 4 yıldır geçemediği noktada beklediğini vurgulayan Başaran, kritik seviyenin aşılması durumunda bambaşka bir noktanın görüleceğini belirtti. Başaran, "Altın borcunuz varsa ödeyin. Borçlanacaksanız altınla borçlanmayın." diyerek uyardı. Peki Peki Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları kaç TL? İşte 5 Mart altın fiyatları...

5 MART ALTIN FİYATLARI

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları kaç TL? 5 Mart altın fiyatları... - Resim : 1

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış 2.104 TL
  • Satış 2.104 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış 3.528 TL
  • Satış 3.579 TL

YARIM ALTIN FİYATI

  • Alış 7.077 TL
  • Satış 7.223 TL

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış 14.090 TL
  • Satış 14.402 TL
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! 5 mart hava durumu...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! 5 mart hava durumu...Hava Durumu
# Altın
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Yunanistan'a ikinci harita şoku
Yunanistan'a ikinci harita şoku
Almanya’da hastanede rehine alarmı
Almanya’da hastanede rehine alarmı
Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!
Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!
İsrail casusları yakalandı!
İsrail casusları yakalandı!
Öne Çıkanlar Enflasyon düşecek mi?│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Enflasyon düşecek mi?│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Otomobil alacaklar müjde! Sıfır faizli kredi fırsatı! Otomobil alacaklar müjde! Sıfır faizli kredi fırsatı!