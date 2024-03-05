Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları kaç TL? 5 Mart altın fiyatları...
Altın fiyatları yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenler tarafından günlük olarak takip ediliyor. Yıllardır yatırımcıların ve vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri altında güvenilir seyir devam ediyor. Peki Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları kaç TL? İşte 5 Mart altın fiyatları
Yatırım uzmanı ünlü ekonomist Mert Başaran altın borcu olanları uyardı. Altının 4 yıldır geçemediği noktada beklediğini vurgulayan Başaran, kritik seviyenin aşılması durumunda bambaşka bir noktanın görüleceğini belirtti. Başaran, "Altın borcunuz varsa ödeyin. Borçlanacaksanız altınla borçlanmayın." diyerek uyardı. Peki Peki Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları kaç TL? İşte 5 Mart altın fiyatları...
5 MART ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
- Alış 2.104 TL
- Satış 2.104 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
- Alış 3.528 TL
- Satış 3.579 TL
YARIM ALTIN FİYATI
- Alış 7.077 TL
- Satış 7.223 TL
TAM ALTIN FİYATI
- Alış 14.090 TL
- Satış 14.402 TL
# Altın