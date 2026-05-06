Gram Altın İçin 11 Bin TL Hedefi: Uzman İsimden Kurban Bayramı Sonrası İçin Kritik Uyarı
Gram altın fiyatları yükselecek mi? Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kurban Bayramı sonrası gram altın için 8 bin TL, yıl sonu için ise 11 bin TL hedefini açıkladı. İşte ons altında 6 bin dolar beklentisi ve altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri.
Altın piyasalarında gözler 16 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı'na çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bayram öncesinde nakit ihtiyacından kaynaklı kısa vadeli satış baskıları görülebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Mevcut durumda gram altın 6 bin 700 ile 6 bin 800 TL bandında işlem görüyor.
Uzmanın değerlendirmelerine göre, piyasadaki asıl hareketlilik bayramın geride kalmasıyla başlayacak. Kurban Bayramı sonrasında talebin yeniden artması öngörülürken, bu ivmeyle birlikte gram altının 8 bin TL seviyelerini test etmesi bekleniyor.
ABD ile İran arasındaki gerilim ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, güvenli liman olan altına talebi canlı tutuyor. Faiz baskısının azalmasıyla toparlanma sürecinin hızlanacağını belirten Yıldırımtürk, gram altın için yıl sonu hedefini 10 bin ila 11 bin TL bandı olarak açıkladı.
Nisan ayında 4.500 dolara gerileyen ons altının bu noktada destek bulduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, 4.675 dolar üzerindeki kalıcılığın önemine dikkat çekti. Kısa vadede 4.850 dolar hedeflenirken, haziran ayında 5 bin dolar seviyesinin görülebileceği belirtildi. Uzmanın yıl sonu ons altın hedefi ise 6 bin dolar.
Yıldırımtürk'ün 6 bin dolarlık tahmini, dev finans kuruluşlarının öngörüleriyle de paralellik taşıyor. JP Morgan 2026 sonu için 6.300 dolar, Goldman Sachs ise 5.400 dolar tahmini yapıyor. Uzman isim, döviz kuru ve enflasyonun iç piyasada altını desteklemeye devam edeceğini belirtirken, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. (Haberimiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.)