Altını olanlar dikkat! 4 bankadan gram ve ons altın tahmini: Ters köşe... 26 Şubat altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ederken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybı altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azaltı. Ancak ons altın fiyatı bir haftalık yükselişinin ardından 2039 dolar direncini kıramadı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı rekor seviyeleri gördü.

4 BANKADAN GRAM VE ONS ALTIN TAHMİNİ

ANZ BANK

Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken dev bankalardan peş peşe tahminler geldi. ANZ bank analistleri, merkez bankası talebinin altın fiyatlarını destekleyeceğini söylüyor. Bu nedenle fiyatların yıl sonuna kadar 2.200 dolar civarında rekor seviyelere çıkacağını tahmin ediyorlar.

CİTİ BANK

Citi’nin Kuzey Amerika emtia araştırmaları başkanı Aakash Doshi, altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 3.000 dolara ulaşma ihtimali olduğunu söylüyor. Citi Bank değerli metalin 2024’ün ikinci yarısında ortalama 2.150 dolar olacağını öngörüyor. Doshi, altının 2024 yılının sonuna doğru yeni bir rekora ulaşma potansiyeli olduğunu belirtiyor.

BANK OF AMERİKA

Birçok analist altının bu yıl rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Emtia analistleri altının bu yıl 2.400 dolara ulaşma potansiyelini gördüğü için en yükseliş görünümüne sahip kurum Bank of America olmaya devam ediyor.

COMMERZBANK

Ancak Commerzbank altın fiyatları için ters köşe yaptıracak bir tahminde bulundu. Dev banka altının ons fiyatı tahminlerini 2024 yıl sonunda 2150 dolar seviyesinden 2100 dolara indirildiğini duyurdu.

DEV GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatı içinse Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altının ons fiyatının haziran ayına kadar en az 2150-2200 dolar olmasını bekliyoruz. Hazirandan sonra ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentisi var. İlerleyen dönemde ons altının 2400 dolara ulaşabileceğini bekliyoruz. Yurt içinde gram altında ilk etapta haziran ayında 2250-2500 TL arasında fiyatları görebiliriz. Sene sonunda ise 24 ayar altının gram fiyatının 3 bin 250 TL olma olasılığı var” şeklinde yorumda bulundu.

26 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.032,51

Gram altın satış: 2.032,82

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.454,00

Çeyrek altın satış: 3.503,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.919,00

Yarım altın satış: 7.069,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.816,00

Tam altın satış: 14.010,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.019,00

Cumhuriyet altını satış: 14.231,00

ATA ALTIN NE KADAR?