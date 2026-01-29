Gram altın o seviyeyi de aştı! İşte 29 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Ekran fiyatları ile fiziksel piyasa arasındaki fark sabah saatlerinde de kendini gösterdi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8.030 TL düzeyinde oluştu. Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin yakından izlediği ons altın ise 5.546,61 dolar seviyesinden işlem görüyor