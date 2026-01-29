Gram altın o seviyeyi de aştı! İşte 29 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların radarına giren altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. İşte 29 Ocak 2026'nın güncel rakamları...

Altın yatırımı yapmayı planlayanlar ve elindeki varlığı değerlendirmek isteyenler, 29 Ocak 2026 Perşembe sabahına rekor haberiyle uyandı.

Güne 7.725 TL seviyesinden başlayan gram altın, spot piyasadaki ilk işlemlerde 7.809 TL’ye kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

İç ve dış piyasadaki değişimler, vatandaşların “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularını sormasına neden oluyor.

Ekran fiyatları ile fiziksel piyasa arasındaki fark sabah saatlerinde de kendini gösterdi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8.030 TL düzeyinde oluştu. Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin yakından izlediği ons altın ise 5.546,61 dolar seviyesinden işlem görüyor

Günün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde netleşti:

Gram altın satış fiyatı: 7.727,31 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 13.111,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 26.221,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 49.563,48 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.239,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 124.288,79 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.546,61 dolar

