Gram altın o tarihte rekor mu kıracak? İslam Memiş uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altını olanlara mart ayını işaret ederek, şunları söyledi:,

- Sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar gram altında beklediğimiz 2 bin 150 TL seviyesi yaz aylarında ise tarihi rekor kırılacak.