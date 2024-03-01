Gram altın o tarihte rekor mu kıracak? İslam Memiş uyardı
Gram altın fiyatları neredeyse uçuyor ve rekor seviyelere doğru ilerliyor. Altın yatırımcıları, "Gram altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi?" ve "Gram altında alım fırsatı olacak mı?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İslam Memiş konuya ilişkin açıklama yaptı.
Gram altın, yükseliş trendini sürdürerek rekor seviyelere doğru ilerliyor. ABD verilerinden sonra altın fiyatlarında yaşanan artış, yatırımcıları heyecanlandırdı. Gram altın fiyatlarında resmen ABD'nin etkisi görülüyor. Altın fiyatları takip edilirken bir uzman, yatırımcılara "Sabırla bekleyin" uyarısında bulunurken, yeni rekor için tarih verildi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altını olanlara mart ayını işaret ederek, şunları söyledi:,
- Sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar gram altında beklediğimiz 2 bin 150 TL seviyesi yaz aylarında ise tarihi rekor kırılacak.
ALIM FIRSATI VERECEK Mİ?
İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti:
- Yaz aylarında 2500-2700 TL, yılın son çeyreğinde 3000 TL seviyesine ulaşacak tarihi rekorunu kıracağını öngörüyoruz. Mart ayında 2 bin 150 TL seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.
- Gram altın hiç alım fırsatı vermez mi diye sorular geliyor. Bence vermez. Ons tarafında geri çekilme görsek de dolar mart ayında 32 TL seviyesinin üzerine yerleşeceği için gram altın yeni rekor tazeleyecek.