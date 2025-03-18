Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı
Türkiye’de para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde gündeme gelen altınla ilgili iddialara karşı yatırımcıları uyardı.
Memiş, dünya genelindeki altın madenlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceğini belirterek, fiziki altına sahip yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Altına olan talebin hızla arttığını ifade eden Memiş, bilim insanlarının dünya çapındaki altın rezervlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceği öngörüsüne dikkat çekti.
"FİZİKİ ALTINA DOKUNUP ALABİLEN SON NESİL BİZİZ"
Memiş, altın yatırımcıları için kritik uyarılarda bulunarak, gelecekte fiziki altına erişimin zorlaşacağına işaret etti. "Fiziki altına dokunup alabilen son nesil biziz" diyen Memiş, ilerleyen yıllarda altının günlük hayattan tamamen çekileceğini ve sadece müzelerde sergilenen bir değer haline geleceğini savundu.
ALTIN YASAKLANABİLİR Mİ?
Küresel ekonomideki dönüşüm sürecine dikkat çeken Memiş, nakitsiz bir dünya düzenine geçişin etkisiyle, altın gibi sınırlı varlıkların bireysel olarak bulundurulmasının yasaklanabileceğini öne sürdü.
Uzman isim, altının uzun vadede değer kazanmayı sürdüreceğini belirterek, döviz ve altın cinsinden borçlanmanın risk taşıyabileceğini ifade etti. "Döviz veya altın geliri olmayanlar, bu para birimlerinde borçlanmaktan kaçınmalı. Ancak Türk lirası ile borçlanmakta bir risk görünmüyor." şeklinde konuştu.
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI
Ortadoğu'daki gerilimin yeniden artması ve FED faiz kararı öncesinde artan güvenli liman alımlarıyla altın fiyatları yeniden rekor kırdı. Ons altının 3 bin dolar seviyesinin üzerine yaptığı sıçramayla gram altın fiyatları da kritik seviyeleri geçti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gelecekteki fiyatlanmalarını değerlendirerek beklediği rekor seviyeleri açıkladı.
Macquarie Group, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara çıkacağını öngörürken, BNP Paribas da benzer bir tahminde bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ons altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 2024 yılının son çeyreğinde, kasım ayında, 25 yılın öngörüsünü paylaşmıştım" diyerek, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde ifade etti: "Ben de kamuoyuna şu rakamları duyurmuştum; 3000-3500 dolar ons altın, 4000-4500 TL gram altın. Bu benim beklentimdi. Ancak son üç ayda o kadar agresif bir yükseliş var ki, artık altın fiyatları köpük balon fiyatlamasına dönüşmüş durumda. O yüzden biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Bu, büyük yatırımcılar için geçerli."
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Alış: 3.548,19 TL
Satış: 3.551,00 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 5.819,00 TL
Satış: 5.867,00 TL