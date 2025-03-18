Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ons altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 2024 yılının son çeyreğinde, kasım ayında, 25 yılın öngörüsünü paylaşmıştım" diyerek, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde ifade etti: "Ben de kamuoyuna şu rakamları duyurmuştum; 3000-3500 dolar ons altın, 4000-4500 TL gram altın. Bu benim beklentimdi. Ancak son üç ayda o kadar agresif bir yükseliş var ki, artık altın fiyatları köpük balon fiyatlamasına dönüşmüş durumda. O yüzden biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Bu, büyük yatırımcılar için geçerli."