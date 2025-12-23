Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

46 YILLIK TARİHİ ZİRVE

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, CNN Türk’te yaptığı değerlendirmede altının 1979’dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

“1979 yılından bu yana bu ölçekte bir yükseliş yaşanmadı. 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz. Altın puslu havaları sever; savaş, ekonomik kriz ve enflasyon dönemlerinde her zaman güvenli liman olur.”