Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki rekor yükselişin yatırımcıyı kısa vadede koruyabileceğini ancak küresel riskler açısından olumlu bir tabloya işaret etmediğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı! - Resim: 1

ALTIN REKOR SEVİYELERDE

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Ons altın, yıl başından bu yana yüzde 71 oranında değer kazanırken, fiyatlar 1979’dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

1 6
Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı! - Resim: 2

FED BEKLENTİSİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında iki faiz indirimi yapacağı beklentisi fiyatlamalara yansıyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metallere olan talebi artırıyor.

Altındaki yükselişte jeopolitik gelişmeler de belirleyici oluyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik petrol ablukasını genişletmesi ve Ukrayna’nın Akdeniz’de Rusya’nın “gölge filosuna” ait bir petrol tankerini hedef alması, piyasalarda risk algısını yükseltti.

2 6
Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı! - Resim: 3

MERKEZ BANKALARI VE ETF TALEBİ

Merkez bankalarının güçlü altın alımları ve altına dayalı ETF’lere artan girişler, altın fiyatlarını yukarı taşıyan unsurlar arasında yer aldı.

3 6
Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı! - Resim: 4

46 YILLIK TARİHİ ZİRVE

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, CNN Türk’te yaptığı değerlendirmede altının 1979’dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

“1979 yılından bu yana bu ölçekte bir yükseliş yaşanmadı. 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz. Altın puslu havaları sever; savaş, ekonomik kriz ve enflasyon dönemlerinde her zaman güvenli liman olur.”

4 6
Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı! - Resim: 5

‘Altının yükselmesi savaş demektir’

Memiş, altındaki yükselişin olumlu bir tablo sunmadığını vurguladı.

“Altının yükselmesi savaş demektir, enflasyon demektir, bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir. Bugün yatırımcıyı kısmen koruyabilir ama çok da sevinecek bir tablo yok. Bu durum, dünyada belirsizliğin arttığını gösteriyor.”

Savaş ihtimali durumunda altının değerinin konuşulmayacağını belirten Memiş, belirsizlik ortamında merkez bankalarının da yön bulmakta zorlandığını söyledi.

5 6
Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı! - Resim: 6

‘BU BİR HAZIRLIK OLARAK OKUNABİLİR’

İslam Memiş, merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“2025 yılında dünyadaki merkez bankaları yoğun şekilde altın stokladı. Bu, bir anlamda savaş hazırlığı olarak da okunabilir.”

6 6
ekonomi gram altın islam memiş Altın