Gram altın rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı, ons altın fiyatını tarihi zirveye taşıdı.

Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 308 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından gram altında hızlı bir yükseliş yaşandı.

Spot piyasada gram altın 5 bin 912 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.

Gün içerisinde yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazanan gram altın, yıl genelindeki güçlü seyrini korudu.

YIL GENELİNDE DİKKAT ÇEKEN GETİRİ

Ons altın, 2025 yılı boyunca yüzde 64’lük artışla 4 bin 381 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Aynı dönemde gram altın, yatırımcısına yıl genelinde yüzde 100’e yakın getiri sağladı.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Gram altının tarihi zirveye ulaşmasında, ons altındaki yükselişin yanı sıra dolar/TL kurunun rekor seviyeleri etkili oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Avrupa’da artan jeopolitik riskler, savaş ihtimalleri, ticaret gerilimleri ve siyasi belirsizlikler güvenli liman talebini güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba gecesi politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekmesi de altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

GÜMÜŞTE DE TARİHİ SEVİYELER

Altındaki yükselişle birlikte gümüş fiyatlarında da dikkat çekici seviyeler görüldü. Ons gümüş 65 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 

Günün ilerleyen saatlerinde ons gümüş 63,97 dolardan işlem gördü. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons gümüşteki rekor seviyeler, gram gümüş fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram gümüş 87,94 liraya yükseldi.

