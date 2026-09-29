Gram altın ve çeyrek altında ibre tersine mi dönüyor? 29 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
29 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların ve birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşların yakın takibinde olan altın, piyasalara yatay bir seyirle başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik beklentilerle yön bulan sarı metalin serbest piyasa ve Kapalıçarşı'daki güncel rakamları netleşti.
KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE
Altın haftanın ikinci işlem gününde yatay bir görünüm sergilerken, FED'in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine dair beklentilerin etkisiyle yedi haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Piyasalarda tüm dikkatler bu hafta açıklanması beklenen ABD ekonomik verilerine çevrilmiş durumda. Enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler altın piyasasında yönü belirlemeyi sürdürüyor.
GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Günün ilk işlem saatleri itibarıyla Borsa İstanbul, serbest piyasa ve Kapalıçarşı'dan alınan güncel altın fiyatları şu şekilde yansıdı
Gram altın alış fiyatı 6.505 TL, satış fiyatı 6.516 TL
Çeyrek altın alış fiyatı 10.610 TL, satış fiyatı 10.722 TL
Yarım altın satış fiyatı 21.437 TL
Tam altın satış fiyatı 42.784 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı 42.311 TL, satış fiyatı 42.751 TL
Gremse altın satış fiyatı 107.289 TL
Ons altın alış fiyatı 4.126 dolar, satış fiyatı 4.132 dolar
Kapalıçarşı altın alış fiyatı 6.470 TL, satış fiyatı 6.556 TL