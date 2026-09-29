Gram altın ve çeyrek altında ibre tersine mi dönüyor? 29 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Altın haftanın ikinci işlem gününde yatay bir görünüm sergilerken, FED'in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine dair beklentilerin etkisiyle yedi haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Piyasalarda tüm dikkatler bu hafta açıklanması beklenen ABD ekonomik verilerine çevrilmiş durumda. Enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler altın piyasasında yönü belirlemeyi sürdürüyor.