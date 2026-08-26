Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu

Altın fiyatları, ABD Doları’ndaki değer kaybı endişeleri, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alım hacmini iki katına çıkarma kararı ve Batı Asya’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin desteğiyle yükselişini sürdürdü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 1

Gün içinde 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan spot altın 4.668 dolara, ABD altın vadeli kontratları ise 4.724 dolara kadar tırmandı.

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 2

25 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 3

Gram Altın: 7.165 TL

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 4

Çeyrek Altın: 11.682 TL

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 5

Yarım Altın: 23.358 TL

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 6

Tam Altın: 46.815 TL

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 46.544 TL

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 8

Gremse Altın: 117.397 TL

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 9

Ons Altın: 4.632 Dolar


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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 10

PİYASALARIN ODAĞINDA FED, ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLER VAR

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Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu - Resim: 11

Yeni Hedef 4.900 - 5.000 Dolar Bandı: Piyasa analistleri, olası kâr satışlarının yeni alım fırsatı yaratabileceğini ve altının bir sonraki direnç bölgesi olan 4.900 - 5.000 dolar aralığını hedefleyebileceğini belirtiyor.
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