Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu
Altın fiyatları, ABD Doları’ndaki değer kaybı endişeleri, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alım hacmini iki katına çıkarma kararı ve Batı Asya’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin desteğiyle yükselişini sürdürdü.
Gün içinde 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan spot altın 4.668 dolara, ABD altın vadeli kontratları ise 4.724 dolara kadar tırmandı.
25 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın: 7.165 TL
Çeyrek Altın: 11.682 TL
Yarım Altın: 23.358 TL
Tam Altın: 46.815 TL
Cumhuriyet Altını: 46.544 TL
Gremse Altın: 117.397 TL
Ons Altın: 4.632 Dolar
PİYASALARIN ODAĞINDA FED, ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLER VAR
Yeni Hedef 4.900 - 5.000 Dolar Bandı: Piyasa analistleri, olası kâr satışlarının yeni alım fırsatı yaratabileceğini ve altının bir sonraki direnç bölgesi olan 4.900 - 5.000 dolar aralığını hedefleyebileceğini belirtiyor.
Gözler Jackson Hole ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ta: Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki ilk konuşması ile çarşamba günü açıklanacak kritik PCE enflasyon verisi para politikası beklentilerini şekillendirecek.
İran-ABD Gerilimi: İran'ın ABD yaptırımlarına misilleme açıklamaları, güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.
Değerli Metallerde Yükseliş: Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 69,16 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.883,93 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 kazançla 1.359 dolara yükseldi.