Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu

Yeni Hedef 4.900 - 5.000 Dolar Bandı: Piyasa analistleri, olası kâr satışlarının yeni alım fırsatı yaratabileceğini ve altının bir sonraki direnç bölgesi olan 4.900 - 5.000 dolar aralığını hedefleyebileceğini belirtiyor.

Gözler Jackson Hole ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ta: Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki ilk konuşması ile çarşamba günü açıklanacak kritik PCE enflasyon verisi para politikası beklentilerini şekillendirecek.

İran-ABD Gerilimi: İran'ın ABD yaptırımlarına misilleme açıklamaları, güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.

Değerli Metallerde Yükseliş: Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 69,16 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.883,93 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 kazançla 1.359 dolara yükseldi.