Gram altın yükseldi: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel piyasalarda yarattığı sert rüzgarlar, altın fiyatlarında dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Finansal analist İslam Memiş, piyasalardaki sert dalgalanmaları bir televizyon programında değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Süreci analiz eden Memiş, piyasadaki fiziksel altın hareketliliğine dikkat çekerek, "Geçen hafta aşırı bir yoğunluk vardı, altın kıtlığı yaşandı. Ama bu hafta geçen haftanın tersi gayet tersi. Yükselişle yeni haftaya başladık. Serbest piyasalarda gram altın geriledi. Şu sebepten dolayı geçen haftaya göre işçiliğin gerilediğini görüyoruz. Bu yükselişler kalıcı mı değil mi? Net bir şey söyleyemiyoruz, savaşın gidişatına göre belli olacak." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, kısa vadedeki belirsizliğe rağmen uzun vadede yükseliş olabileceğini vurguladı. Mevcut durumu "tepki yükselişi" olarak nitelendiren analist, "Sonuç itibarıyla tepki yükselişi var ama kalıcı yükselişleri görmek için birkaç aya ihtiyacımız var. Savaşın bitmesi gerekiyor. Nakit tamamlama çağrısı bulunan bir piyasa oluştu şu anda. Körfez ülkelerinde petrol satışı yapamadıkları için altın satma ihtiyacı doğdu nakit için. Dolar da güçlendi. Baskılanan gerileyen bir altın piyasası var karşımızda ama orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz var." dedi.

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Altındaki düşüş bir alım fırsatı mı?" sorusuna da açıklık getiren Memiş, paniğe kapılmamak gerektiğini hatırlattı. Savaşın gidişatının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu savaş devam ettikçe baskılanma süreci devam eder. Korku ve paniğe sebep olmasın. Yaz aylarında yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz."