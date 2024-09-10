Gram altın yükselecek mi? Uzman isim yorumladı

Altın, yatırımcıların en güvendiği araçlardan biri olarak yükselişini sürdürüyor. Peki bu yükseliş devam eder mi? Gram altın ne kadar olacak? Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altının gelecekteki fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini öngördü. Yatırımcıların dikkatini çeken bu açıklamalar, altının güvenli bir liman olarak kalmaya devam edeceğini vurguluyor. Detaylar Yazıcı’nın değerlendirmelerinde yer alıyor.

'GRAM ALTIN EN AZ 5 BİN TL OLACAK'

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, gram altın fiyatlarının artış trendinin devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

- Altının özellikle yılbaşına yakın 3 bin, 3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum.

Yazıcı, global ekonomik kriz, FED’in faiz indirim beklentileri ve devam eden savaşların altın fiyatlarını yükselttiğini vurguladı ve geçmiş dönemlerde benzer ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığını ancak bu kadar yüksek belirsizlik ortamının mevcut olmadığını ifade etti.

Önceki aylarda tahminlerin doğru çıktığını ifade eden Ali Yazıcı, altın fiyatlarının 2.300-2.400 TL seviyelerine geldiğini ve yılbaşında 2.050 TL civarında olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

- Altının seyri gelecek dönemlerde özellikle yılbaşına yakın 3 bin-3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum. Çünkü Ortadoğu'da bir savaş var. Rusya, Ukrayna savaşı var. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü farklı hastalıklardan bahsediyor eğer böyle bir durum olursa, İran, İsrail savaşının ateşleyici unsuru olursa, Çin ve Kore'nin buraya girmesiyle altının fiyatının en iyimser rakam 5 bin TL dahi olabilir. O açıdan umarım olmaz, bunlar söylem ama bugüne kadar söylediklerimizin hiç birinde yanılmadık önümüzdeki yıllar biraz karanlık. Ben altın fiyatının yılbaşında 3 bin, 3 bin 500 bandını görebileceğini ihtimal veriyorum.

Kuyumcu Zekeriya Tonyalı ise altın fiyatlarının yıl sonuna kadar artışını sürdüreceğini belirtti. Tonyalı, dünyadaki savaşlar ve ekonomik krizlerin altın fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Benzer yükselişlerin 1992-2005 yılları arasında yaşadığını aktaran Ali Yazıcı, savaş dönemlerinde altının, her zaman en değerli yatırım aracı olduğunu aktardı.