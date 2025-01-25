Gram altın zirvede: Bu hafta yatırım araçları kazandırdı!
Yatırımcılar için kazançlı bir hafta daha geride kaldı. Tüm yatırım araçlarının değer kazandığı haftada, gram altın yüzde 2,87’lik yükselişiyle getiri şampiyonu oldu. İşte detaylar...
Bu hafta yatırım araçları arasında gram altın, yüzde 2,87’lik artışla en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Gazete Duvar'a göre, Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 3.186 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını 21.596 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ise yüzde 2,89 değer kazanarak 5.337 liraya çıktı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de haftayı artıda kapattı. Endeks, en düşük 9.923,63 puanı ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü.
Haftalık bazda yüzde 1,27 değer kazanan BIST 100 endeksi, 10.104,85 puandan kapanış yaptı.
Döviz piyasasında da artış gözlendi. ABD doları, haftalık yüzde 0,33’lük artışla 35,6890 liraya çıkarken, Euro yüzde 2,36 artışla 36,4110 liradan işlem gördü.
Yatırım fonları, yüzde 1,78’lik, emeklilik fonları ise yüzde 1,83’lük değer artışıyla yatırımcılarını memnun etti. Fon kategorileri arasında en yüksek kazanç, yüzde 2,22 ile hisse senedi fonlarından geldi.