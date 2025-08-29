Gram altın zirvede! Yatırımcılar alarmda, yeni rekor ne kadar sürecek?

Altın fiyatları, ABD’den gelen kritik PCE (kişisel tüketim harcamaları) verisinin açıklanmasının ardından yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Piyasa beklentileriyle uyumlu gelen veri sonrası, yatırımcıların Fed'in faiz indirimi olasılığına dair beklentileri arttı. Bu gelişme, altın fiyatlarında ani bir yükselişi tetikledi.

Gram altın yüzde 1’e yakın artışla 4.550 TL’ye ulaşarak rekor kırdı. Böylece ağustos ayı boyunca gram altında yüzde 4’lük bir yükseliş gerçekleşmiş oldu.

ONS ALTIN DA YÜKSELİŞTE: 3.423 DOLARI GÖRDÜ

Altının ons fiyatı da yükseliş trendini sürdürerek dün 3.423 dolara kadar çıktı. Bu seviye, 23 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Haftanın son işlem gününde sınırlı bir geri çekilme yaşayan ons altın, gün içerisinde toparlanarak 3.419 dolardan işlem gördü.

Bu yükseliş, Fed’in faiz politikasında gevşeme sinyali vereceği beklentisini güçlendirirken, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu.

GÜMÜŞ DE TARİHİ SEVİYELERDE: GRAM GÜMÜŞ 52 TL’Yİ AŞTI

Sadece altın değil, gümüş de yükselişten nasibini aldı. Ons gümüş yüzde 0,5 artışla 24 Temmuz’dan bu yana ilk kez 39,20 doları geçti. Gram gümüş ise yüzde 0,8 prim yaparak 52 TL seviyesini aştı ve yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, büyük ölçüde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika duruşuna bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle PCE verisinin beklentilerle uyumlu gelmesi, enflasyonun kontrollü bir seyir izlediği algısını güçlendirerek faiz indirimi olasılığını artırdı.

Yatırımcılar şimdi gözünü Fed'in Eylül ayında alacağı karara çevirmiş durumda.