Gram altında 1000 TL'lik oynama mı geliyor? Şaşırtan öngörü

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının altın fiyatlarında büyük bir artışa yol açabileceğini belirtti. Memiş, özellikle önümüzdeki çarşamba günü yapılacak açıklamanın altın piyasaları için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.



