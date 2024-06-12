Gram altında 1000 TL'lik oynama mı geliyor? Şaşırtan öngörü
Ekonomi yorumlarıyla tanınan ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen İslam Memiş, gram altın konusunda yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Belirli bir tarih vererek, "Acilen hazırlık yapın" diyen Memiş, gram altın fiyatının 1.000 TL değişeceğini öne sürdü. İşte herkesi şaşırtan bu öngö
Ekonomi uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının altın fiyatlarında büyük bir artışa yol açabileceğini belirtti. Memiş, özellikle önümüzdeki çarşamba günü yapılacak açıklamanın altın piyasaları için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
TEMMUZ AYINDA YÜKSELİŞ
Memiş, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına yönelik beklentilerin şekilleneceğini belirtti.
Yaptığı değerlendirmelerde, altın fiyatlarının dip seviyelerine yaklaştığını ve Temmuz ayından itibaren önemli yükselişlerin yaşanacağını öngördüğünü belirtti.
Memiş, bu hafta altın fiyatlarının 2400-2450 lira aralığını takip edeceğini ve 2400 liranın altına düşmesi durumunda gram altının 2380 lira seviyesini test edebileceğini ifade etti.