Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı

Piyasa uzmanı İslam Memiş, ABD ile İran arasında sağlandığı belirtilen mutabakatın ardından küresel piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Altın, gümüş, borsa ve petrol fiyatlarındaki son gelişmeleri yorumlayan Memiş, özellikle gümüş tarafında dikkat çekici beklentilerini paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 1

Jeopolitik risklerin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağı yönündeki beklentiler, yatırım araçlarında yeni fiyatlamaları beraberinde getirdi. Memiş’e göre bu gelişmeler, emtia piyasalarında önemli bir toparlanma sürecini tetikledi.

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 2

Altında Bir Haftada Sert Yükseliş
İslam Memiş, son dönemde savaş kaynaklı belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, gram altının kısa süre önce 6.120 TL seviyelerine kadar gerilediğini hatırlattı. 

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 3

Piyasalarda barış beklentisinin güçlenmesiyle birlikte gram altının yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Memiş, altının bir haftalık süreçte yatırımcısına 400 TL'nin üzerinde kazanç sağladığını söyledi.

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 4

Gümüş İçin Daha Güçlü Beklenti Ve Yıl Sonu Hedefi
Memiş’in değerlendirmelerinde öne çıkan başlık ise gümüş oldu. 

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 5

Uzman isim, son dönemde gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirterek yatırımcıların bu piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 6

Analistin gümüş piyasasına dair öngörüleri şu şekildedir:

Kısa Vadeli Ons Gümüş Hedefi: 75 ila 82 dolar seviyeleri.

Yıl Sonu Teknik Beklentisi: 96 dolar.

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 7

"Altının Bir Kısmı Gümüşe Kaydırılabilir"
Piyasa koşullarını değerlendiren Memiş, portföy çeşitlendirmesine dikkat çekerek altın yatırımcılarına alternatif bir strateji önerdi. 

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 8

Altın-gümüş rasyosunun gümüş lehine fırsatlar sunduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların risk profillerine göre varlıklarının belirli bir bölümünü gümüşe yönlendirebileceğini dile getirdi.

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 9

2026 İçin “Al ve Bekle” Stratejisi
Merkez bankalarının rezerv politikalarına da değinen Memiş, savaş dönemlerinde azaltılan altın rezervlerinin yeniden artırılmaya başlandığını belirtti.

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 10

Acil nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılar için 2026 yılında temel yaklaşımın uzun vadeli pozisyonları korumak olduğunu ifade eden uzman isim, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen değerli metallerde yükseliş eğiliminin sürdüğünü savundu.

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 11

Güncel Altın Fiyatları (21 Haziran 2026)

Gram AltınAlış: 6.234 TL
Satış: 6.317 TL

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 12

Çeyrek AltınAlış: 10.232 TL
Satış: 10.335 TL
Yarım AltınAlış: 20.441 TL
Satış: 20.634 TL

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Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı - Resim: 13

Tam AltınAlış: 40.785 TL
Satış: 41.174 TL

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